В России создана рабочая группа по защите лесов от пожаров

В России создана рабочая группа по защите лесов от пожаров

5 декабря 2019, 14:49
Бизнес
Власти решили действовать превентивно. Подготовка к пожароопасному сезону, который начинается на востоке страны в апреле, стартовала уже сейчас

Власти решили действовать превентивно. Подготовка к пожароопасному сезону, который начинается на востоке страны в апреле, стартовала уже сейчас

В России создана рабочая группа во исполнение поручения Председателя Правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА для выработки механизмов повышения эффективности системы пожаротушения, в том числе выявления возгораний, в лесном фонде РФ. В ее состав вошли представители Минприроды России, МЧС России, Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана». Соответствующий приказ подписали Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий КОБЫЛКИН и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений ЗИНИЧЕВ.

Ранее, во время предварительного обсуждения необходимости создания ведомственного авиационного парка возникла потребность в создании базы обслуживания флота, подготовки пилотов, закупки воздушных судов. От дублирования уже созданной наземной инфраструктуры МЧС рекомендовали отказаться. Какой вариант в итоге будет представлен на согласование Правительству РФ, и определят участники Межведомственной рабочей группы.

Иными словами, власти решили действовать превентивно. Подготовка к пожароопасному сезону, который начинается на востоке страны в апреле, стартовала уже сейчас.

Напомним, ежегодно в России выгорают миллионы гектаров лесов - это площадь, сопоставимая со средней по величине европейской страной - Италией или Германией. По оценкам экспертов, причина подавляющего большинства пожаров – человеческий фактор: пал прошлогодней травы, костры и брошенные окурки.

Группа ННК поддержала информационную кампанию «Останови огонь!» в начале уходящего года. На территории АЗС размещены тематические плакаты, при наличии экранов демонстрируются социальные ролики. Сотрудники автозаправочных станций вручают клиентам флаеры, рассказывающие о причинах возникновения природных пожаров. Первыми в проекте приняли участие АЗС ННК в Амурской области, которая входит в список самых пожароопасных регионов России, а в будущем сезоне планируется задействовать автозаправочные станции и в других регионах Дальневосточного федерального округа.

«Одной из самых распространенных причин природных пожаров являются окурки, которые из окон автомобилей прилетают на обочину дорог с сухой травой. В сеть ННК входит порядка 300 АЗС на территории Дальневосточного Федерального округа, в т.ч., в отдаленных районах. Это прекрасная возможность проинформировать население о необходимости соблюдать элементарные правила поведения в пожароопасный период, поэтому мы оперативно подключились к этому важному социальному проекту» - объясняли ранее в Группе компаний ННК свою позицию.

Планы Минприроды по подготовке к сезону пожаров и их профилактике и подключение на самых ранних этапах к работе МЧС дают надежду, что следующий год должен пройти на Дальнем Востоке более спокойно. Особенно, если жители будут следовать правилам поведения в пожароопасные периоды.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото с сайта Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

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