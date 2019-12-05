В России создана рабочая группа по защите лесов от пожаров

«Одной из самых распространенных причин природных пожаров являются окурки, которые из окон автомобилей прилетают на обочину дорог с сухой травой. В сеть ННК входит порядка 300 АЗС на территории Дальневосточного Федерального округа, в т.ч., в отдаленных районах. Это прекрасная возможность проинформировать население о необходимости соблюдать элементарные правила поведения в пожароопасный период, поэтому мы оперативно подключились к этому важному социальному проекту» - объясняли ранее в Группе компаний ННК свою позицию.