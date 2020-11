Мимо кассы: Для самозанятых наступают не лучшие времена

Популярность частников, работающих без официального оформления, тем не менее остается высокой

Популярность частников, работающих без официального оформления, тем не менее остается высокой Россияне стали меньше платить за услуги, предоставляемые самозанятыми. Средняя сумма, потраченная на приобретение этих услуг, уменьшилась почти на 40%, а доля людей, пользующихся ими, упала до половины. Несмотря на это, отношение к самозанятым у подавляющего большинства россиян остается положительным. Таковы результаты социологического исследования Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Как пишут «Известия», исследователи, пообщавшиеся с 1215 россиянами, живущими в 27 регионах страны, предложили им список из 11 типичных услуг. Респонденты рассказали, какими из них они пользовались в минувшем месяце и почему. Согласно результатам, за один месяц опрошенные вызывали таксистов-частников (12,3%), массажистов и медсестер (11,9%), пользовались частной службой автосервиса (10,3%), шили одежду у портних-надомниц и чинили обувь в частных мастерских (9,5%), нанимали рабочих для ремонта квартиры и сантехники (9%), обращались к специалистам по бытовой и компьютерной технике (7,1%). 5% участников опроса платили за выполнение строительных работ, 3% приглашали бебиситтер для ребенка или сиделку для пожилых членов семьи, а 1,7% выбрали услуги частников для уборки квартиры или ведения домашнего хозяйства. Всё это оплачивалось без чеков и кассы. Популярность частников, работающих без официального оформления, остается высокой. Исследование РАНХиГС показывает, что лишь 1% населения относится к самозанятым негативно, тогда как 88% респондентов выбрали варианты «положительного» или «скорее положительного» отношения. Сам рынок этих услуг при этом постепенно сокращается. Если в 2013 году к нему обращались 56% опрошенных, в 2016-м - 51,3%, то в 2019 году оно снизилось на 50%. Однако это падение, которое почти укладывается в рамки статистической погрешности, меркнет перед обвалом сумм, которые тратятся на услуги. В 2013 году одно домохозяйство расходовало в среднем 7,4 тыс. рублей на услуги самозанятых. В 2016 году эта сумма сократилась до 6,1 тыс. рублей, а в 2019-м составила около 4,8 тыс. рублей. В 2006 году россияне ежемесячно платили частникам за условные 2,2 услуги или работы. В 2013 года они отдавали деньги за условные 1,9 услуги, в 2016 году - за 1,7, а в 2019 году - за 1,6 услуги. Падение произошло практически по всей номенклатуре предоставляемых услуг. Так, в 2016 году одно усредненное домохозяйство платило «мимо кассы» за налаживание сантехники и мелкий ремонт в квартире 27,9 тыс. рублей, а в 2019 году - до 15,1 тыс. рублей. В 2001-м 15,8% нанимали частников для ремонта квартиры, в 2019 году - 9%. За пошив и ремонт одежды в начале 2000-х платили почти 20%, сегодня - 9,5%. В 2004 и 2006 годах пятая часть опрошенных использовала частным образом услуги медсестер и массажистов, а сейчас таких людей осталось только 11,9%. Резко снизилось и количество обращающихся к частным репетиторам. Несмотря на заметно выросшее стремление к обеспечению наиболее полной образовательной подготовки для своего ребенка, лишь 6% жителей нашей страны оплачивали занятия с педагогом-самозанятым. В 2001 году таковых было 10,5%. Стоит отметить, что именно в последние годы доля людей, обращающихся в этой сфере к частникам, постепенно растет, но это с лихвой компенсируется падением расходов на данный вид услуг (c 6 тыс. в 2016 году до 4 тыс. в 2019-м). Частично падение популярности самозанятых объясняется тем, что экономика в последние 20 лет стала более «цивилизованной» и менее «гаражной», а многие теневые частники открыли собственный бизнес. Далеко за примерами ходить не нужно - еще 15 лет голосовать на улице, чтобы поймать такси, считалось обычным делом даже в столице. Сейчас подавляющее большинство потребителей заказывают автомобиль по телефону или через приложения агрегаторов, а остановить машину на улице становится всё менее тривиальной задачей. Тем не менее, именно для последних лет основная причина падения трат на самозанятых состоит, в первую очередь, в снижении доходов населения. Большинство опрошенных считают, что частники дешевле и доступнее, вполне уверены в их надежности. Помимо всего прочего, многие думают, что помогают родным и друзьям, используя их рекомендации. Таким образом, проблема состоит не в том, что люди отказываются от услуг частников в пользу работающих по «белой» бухгалтерии предпринимателей и организаций, а в том, что у них не хватает средств на потребление любых услуг, и они вынуждены ограничивать себя. «Основной фактор, определяющий количество потребителей теневого рынка товаров и услуг, - уровень материального положения семей, - заявил директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей ПОКИДА. - Чем он выше, тем больше включенность потребителей в данный процесс. Представления о том, что это неправильно, не имеют для них значения. Данный вывод справедлив не только по отношению к теневой сфере, которой посвящено наше исследование, но и для всего рынка товаров, работ или услуг». В последние годы правительство обращает всё более пристальное внимание на самозанятых в поиске ресурсов для получения дополнительных доходов бюджета, а также из-за желания вывести как можно большую часть экономики из тени. Однако нынешнее, не самое легкое, состояние данного рынка показывает, что сделать это будет довольно сложно: люди, которые и так мало зарабатывают, не испытывают особого желания легализоваться. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter