Приморский кальмар корейского улова

Браконьеры Cеверной Кореи умудрились не только вычистить воды Приморского края, но и заработать на продаже своих запасов кальмара Китаю Популяция тихоокеанского кальмара в Японском (Восточном) море под угрозой. Оказалось, что массовая экспансия корейских шхун в воды Приморья обусловлена тем, что вести промысел у своих берегов КНДР больше не может. КНДР стала своеобразным рыбным рантье, продав право на вылов кальмара в своей зоне. Как сообщают японские СМИ, браконьеры КНДР также не один год терроризируют японских рыбаков, выдавливая их с традиционных мест промысла. Так, в течение 2017 года японские власти обнаружили сотни северокорейских лодок, которые незаконно вели промысел в исключительной экономической зоне Японии (ИЭЗ) возле банки Ямато, района, известного своим богатым промыслом кальмаров. Этот флот пришел в этот район после того, как в 2016 году Северная Корея продала право на рыболовство Китаю за $30 млн. По оценкам экспертов, в исключительной экономической зоне КНДР работали до сотни китайских кораблей. В 2017 году Северная Корея продала право добычи уже за $75 млн. Одна из возможных причин в том, что после введения санкций стране нужна валюта. Однако 22 декабря 2017 года была принята Резолюция Совета Безопасности ООН, которая запрещала Северной Корее продавать или передавать, напрямую или косвенно, права на рыболовство. Продажа права на вылов - явление, распространенное в мировой практике. Однако, как правило, развитые страны не просто продают право на добычу, государства осуществляют некий обмен. Так, Россия в Тихоокеанском регионе имеет договоры на представление права на вылов с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также Китаем. Правда, говорить о десятках миллионов долларов не приходится, цены на наши биоресурсы не столь высоки, при этом КНДР и вовсе не платила годами за ранее представленные квоты и штрафы за незаконный промысел. Между тем позиция КНДР в вопросе добычи кальмара очень проста. Видимо, на ближайшие несколько лет варварские набеги северокорейской армады джонок будут регулярными, и пограничники Японии и России должны более не испытывать иллюзий, что эти шхуны отступят. Но больше всего страдают рыбаки стран, в которых еще недавно фиксировали огромный запас тихоокеанского кальмара. Теперь с проблемой резкого снижения запасов тихоокеанского кальмара столкнулись все страны, осуществляющие его промысел по пути миграции через их воды – Россия, Южная Корея и Япония. По сообщениям южнокорейских СМИ, вылов кальмара судами Южной Кореи за период с 2016 по 2018 год сократился с 164 тыс. тонн до 46 тыс. тонн, рыбаки этой страны уверены – резкое снижение связано с нарастающим присутствием китайского флота в ИЭЗ Северной Кореи. Имея возможность фиксировать перемещение китайского флота, береговая охрана Республики Корея заявляет о нахождении в ИЭЗ КНДР не менее 2 тыс. единиц современного флота Китая для промысла кальмара. КНР за несколько лет совершила стремительный прорыв в судостроение рыболовного флота. Теперь эта страна обходит по вылову определенных объектов (скумбрия, сайра, кальмар) своих соседей по региону. И здесь кальмаровая специализация КНР обусловлена тем, что этот объект пользуется повышенным спросом на их рынке. При этом ранее считалось, что ресурс чуть ли не безграничный. Кальмар тихоокеанский имеет цикл жизни один год, является трансграничным мигрирующим видом, он рождается к югу от Корейского полуострова, затем, по мере взросления, двумя популяциями мигрирует на север вплоть до острова Сахалин, и осенью мигрирует обратно на юг на место нереста. По словам ученых, одна популяция идет вдоль тихоокеанского побережья Японии, другая, и основная, популяция кальмара проходит через ИЭЗ Республики Корея, Северной Кореи и попадает в наши воды, где нагуливается и дает основную биомассу кальмара, поэтому именно в подзоне Приморья и установлен наибольший возможный вылов – 49,9 тыс. тонн. Однако уже в водах Северной Кореи эту популяцию начинает «прессовать» китайский флот. По информации южнокорейских СМИ, несмотря на действующий запрет, присутствие китайского флота в ИЭЗ КНДР только растет. При этом все они ведут промысел запрещенными видами лова: дрифтерными сетями и подхватами, которые извлекают из воды практически все живое, в том числе и молодь кальмара, подрывая его биомассу. Те скопления кальмара, которым все-таки удалось пройти «корейско-китайский заслон», уже в водах РФ сталкиваются с многокилометровыми сетями многотысячных северокорейских джонок, используемыми в наших водах незаконно. В этом году был установлен рекорд по незаконному присутствию корейского флота - в один из дней на спутниковых снимках было зафиксировано 3 тыс. маломерных судов КНДР. Рыбаки из КНДР на протяжении всего сезона целенаправленно следовали по пути миграции кальмара в наших водах, преграждая ему путь дрифтерными сетями, и вылавливали практически весь кальмар, поднимающийся ночью на поверхность. Для добычи северокорейские рыбаки используют сеть с высотой стенки 3 метра и длиной от 2 до 4 морских миль, и при наличии 2-3 тыс. лодок перекрывают практически все пути миграции кальмара, отлавливая и другую живность. В среднем, улов каждой лодки с использованием сетей составляет от 500 кг в день. Учитывая количество лодок, ежесуточный улов рыбаков из КНДР составляет порядка 1 250 тонн в сутки. За два месяца их массового присутствия в водах России, соответственно, выловили минимум 50 тыс. тонн кальмара и иных биоресурсов. И это с учётом того, что они не имели выделенных квот в наших водах. Российские рыбаки, дождавшись сезонного подхода кальмара в наши воды с одновременным массовым наплывом рыбаков из КНДР, были вынуждены искать не районы скопления кальмара, а места в наших водах, свободные от сетей и лодок корейских рыбаков. И даже в том случае, когда удавалось найти такое место, эффективно вести промысел не удавалось, так как с наступлением темноты на промысловые огни наших судов со всех сторон подходили корейские лодки и обставляли наши суда своими сетями, весь наш улов оставался в этих сетях. Как результат, промысловые показатели в водах РФ стали практически ничтожными, в сотни раз меньше, чем можно ловить. Получается, что незаконный вылов популяции кальмара ведут около 5 тыс. судов. Возможно, это самый масштабный HHH-промысел на планете. Таких масштабов уничтожения популяции кальмаров нет больше на планете. Однако небольшое количество кальмара, который мигрирует по тихоокеанскому побережью Японии и не подвержен хищническому промыслу Китая и Северной Кореи, все же смогло достигнуть российских вод в районе Южных Курил. Как результат, в этом районе российские компании смогли выловить 9 тыс. тонн кальмара. Но эта популяция кальмара мала и краткосрочна (всего около месяца прохода по нашим водам), поэтому этот вылов не покроет убытков российских рыболовных компаний, которые исчисляются миллионами долларов США. Японцы предлагают решать проблему двумя способами. У Японии и Северной Кореи нет официальных отношений, поэтому двустороннее решение между двумя странами невозможно. Поэтому основной упор японские дипломаты делают на то, чтобы заставить Китай выполнить резолюцию ООН под давлением всех заинтересованных стран. И здесь у России есть все козыри. Прежде всего, Россия может отказать как КНДР, так и КНР в предоставлении права на вылов в своих водах. В прошлом году КНДР квот на вылов в ИЭЗ РФ не получила, но в 2018 году Росрыболовство выдало разрешения на 57 судов КНДР. Но ведь уже тогда была информация о том, что КНДР запустила в свои воды китайцев и, наверное, чиновники ФАР должны были предположить какие будут последствия для России. А последствия тандема КНД-КНДР губительны. Одна только история о пограничниках, на которых напали браконьеры, и случаи фиксации нарушителей госграницы возле Владивостока говорят о том, что и в следующем году пограничное управление будет иметь серьезные проблемы с северокорейским флотом. Власти Японии и Южной Кореи уже заявили о том, что они будут усиливать группировку своих кораблей береговой охраны. При этом власти Южной Кореи уже расстреливали китайских браконьеров, которые к ним зашли из вод КНДР. Японские береговые корабли пока не применяют оружие и выдавливают нарушителей водяными пушками. При этом генеральный директор Японского агентства по рыболовству подтвердил необходимость пресечения незаконного рыболовства и развитие сотрудничества с соседними странами в целях восстановления запасов. Виталий МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

