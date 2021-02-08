Первые резиденты ТОР «Михайловский» в Приморье обеспечены газом

«Газоснабжение является обязательным условием для любого инвестиционного проекта, связанного с производством тепличных овощей. Так как в себестоимости овощей доля затрат на энергоносители составляет более 50%, без наличия относительно дешевого газа заниматься тепличным производством экономически нецелесообразно. Кроме того, на нашем предприятии продукты сжигания природного газа (углекислый газ) после отбора специальным оборудованием поступают в зону роста растений и выполняют функцию подкормки, стимулируя развитие саженцев. Ввод в эксплуатацию системы газоснабжения обеспечил для нас возможность запустить производство свежих натуральных овощей для жителей Приморья», — сообщил генеральный директор ООО «НК Лотос» Вадим Залозный.