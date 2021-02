Первые резиденты ТОР «Михайловский» в Приморье обеспечены газом

Подача природного газа выполнена на объекты компаний «Русагро–Приморье» и «НК Лотос», расположенные на площадке «Некруглово» территории опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока.

В рамках соглашений с АО «КРДВ» инвесторы реализуют проекты по строительству свинокомплексов и комплекса по производству комбикормов с элеватором, созданию теплиц для выращивания экологически чистых овощей и зелени. Подключение резидентов к источнику топлива проведено в ходе реализации Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Инвестпроект ООО «Русагро–Приморье» предусматривает производство 75 000 тонн свинины в живом весе ежегодно. В рамках его реализации в Михайловском районе строятся шесть свинокомплексов, племенная ферма и мясоперерабатывающее предприятие. В режиме пусконаладочных работ функционирует комплекс производства комбикормов с элеватором, призванный снабжать качественным комбикормом животноводческие комплексы. Природный газ является основным топливом для котельной комбикормового производства и зерносушилок элеватора. «Это долгожданное событие для развития нашего проекта в Приморье, помогающее снизить издержки в производстве готовой продукции. Построенные ранее хранилища сжиженного газа (СУГи) будут использоваться в качестве резервного источника топлива, а также в пиковые периоды работы оборудования на производственной площадке», — отметил генеральный директор ООО «Русагро–Приморье» Денис Серпицкий. Ранее при поддержке КРДВ инвестор получил субсидию от Минвостокразвития России на строительство хранилища СУГ. В рамках механизма возмещения затрат резидента на развитие инфраструктуры объем финансирования из федерального бюджета составил 97 млн рублей. Масштабный и высокотехнологичный проект по строительству тепличного комплекса на земельном участке площадью 78,6 га реализует ООО «НК Лотос». Общий объем производства предприятия составит 22 тысячи тонн экологически чистых томатов, огурцов и зелени в год. Первый этап проекта планируется ввести в работу в первом квартале текущего года, его запуск позволит частично закрыть потребности Приморского края в свежей овощной продукции. Отопление теплиц для получения урожая в осенне-зимний период предусмотрено за счет собственной котельной, топливом для которой служит природный газ. На сегодняшний день компания «НК ЛОТОС» ввела в эксплуатацию первые 10 гектаров теплиц в Михайловском районе. Свежая продукция по доступной цене поступит на приморский рынок уже в апреле. Газификация делает площадки ТОР более привлекательными Photo: Мария Пушкарева ИК "Золотой Рог" Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, в этом году компания выпустит на рынок края более 5 тысяч тонн огурцов, помидоров и зелени. «В первом квартале введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса – 10 гектаров. Посеяны огурцы и зелень, реализация продукции по доступной цене начнется в апреле. Осенью на рынок края также поступят томаты», – прокомментировал министр Андрей Бронц. Добавим, что помимо «НК ЛОТОС» сейчас в Приморском крае действу.т три тепличных комплекса, расположенные в Партизанске и Артеме общей площадью 10 гектаров. Тепличным хозяйствам предусмотрена краевая субсидия – 30 тысяч рублей на тонну произведенной и реализованной продукции. «Всего в 2020 году тепличные комплексы произвели более 3 тысяч тонн овощей и зелени. В том числе почти 2,9 тысячи тонн огурцов и 51 тонну томатов», – отметили специалисты. Напомним, компания «НК ЛОТОС» является резидентом ТОР «Михайловский». Соглашение о строительстве высокотехнологичного комплекса в Приморье подписано на четвертом Восточном экономическом форуме. Запуск первой очереди позволит выпустить на рынок около 8 тысяч тонн овощей в год и создать 130 рабочих мест. «Газоснабжение является обязательным условием для любого инвестиционного проекта, связанного с производством тепличных овощей. Так как в себестоимости овощей доля затрат на энергоносители составляет более 50%, без наличия относительно дешевого газа заниматься тепличным производством экономически нецелесообразно. Кроме того, на нашем предприятии продукты сжигания природного газа (углекислый газ) после отбора специальным оборудованием поступают в зону роста растений и выполняют функцию подкормки, стимулируя развитие саженцев. Ввод в эксплуатацию системы газоснабжения обеспечил для нас возможность запустить производство свежих натуральных овощей для жителей Приморья», — сообщил генеральный директор ООО «НК Лотос» Вадим Залозный. Газоснабжение является обязательным условием для любого инвестиционного проекта, связанного с производством тепличных овощей Photo: Мария Пушкарева ИК "Золотой Рог" По словам начальника Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Николая Ловыгина, подача газа на объекты «Русагро-Приморье» и «НК-Лотос» стала возможной благодаря введению в строй газораспределительной станции «Уссурийск», газопровода-отвода от магистральной сети «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» и свыше 43 км межпоселковых газопроводов высокого давления, которые были построены в рамках реализации Программы газификации регионов России ПАО «Газпром». Следующим резидентом ТОР «Михайловский», подключенным к газу, станет компания «Мерси трейд», реализующая проект по созданию свинокомплексов производительностью около 332 000 голов в год с комбикормовым заводом. Газоснабжение планируется выполнить в марте текущего года, топливо необходимо для обеспечения производственных процессов комбикормового завода и элеваторного комплекса, а также свиноводческих комплексов. «Обеспечение резидентов ТОР „Михайловский“ доступным по стоимости природным топливом создает условия для реализации заявленных проектов. Кроме того, возможность подключится к газу делает площадки ТОР более привлекательными для потенциальных резидентов. На сегодняшний день, помимо газификации площадки „Некруглово“ ТОР „Михайловский“, газ подведен к площадке „Парус“ ТОР „Комсомольск“, площадке „Рактиное“ ТОР „Хабаровск“, пяти площадкам ТОР „Якутия“. На ТОР „Горный воздух“ и „Южная“ на Сахалине также имеется возможность подключения к газу. Со своей стороны мы работаем над увеличением объемов поставки топлива по некоторым инвестиционным площадкам, обеспечением газоснабжения резидентов территорий опережающего развития „Большой Камень“, „Надеждинская“ и „Нефтехимический“ в Приморском крае», — сказал заместитель генерального директора по эксплуатации объектов инфраструктуры АО «КРДВ» Максим Лихойда. Досье «Золотого Рога» Территория опережающего развития «Михайловский» создана 21 августа 2015 года в Приморском крае. ТОР расположена на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского муниципальных районов. На ней реализуется 18 проектов резидентов. Общий объем заявленных капитальных вложений составляет 83,5 млрд рублей, планируется создание 4 188 рабочих мест. К сегодняшнему дню размер вложенных инвестиций составляет 28,2 млрд рублей, на предприятиях ТОР создано 1600 рабочих мест. Пять проектов по созданию свиноводческих комплексов и агроферм по выращиванию сельскохозяйственных культур инвесторы успешно выполнили.

