Навигация маломерных судов в Приморье закроется 15 ноября

На водных объектах Приморского края закрывается навигация маломерных плавательных средств. Соответствующее распоряжение подписала первый вице-губернатор Вера Щербина. Как пояснили в департаменте гражданской защиты Приморского края, в соответствии с распоряжением сезон завершится 15 ноября. «Ограничение касается маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС», – отметили специалисты. Навигация на несудоходных внутренних водных объектах разрешена до периода ледостава. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

