Первый долгострой готов к сдаче в Приморье

Многоквартирной дом в поселке Суражевка Артемовского городского округа станет первым результатом работы Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края Уже в ноябре долгожданные квартиры получат более 30 семей. Процедура сдачи первого дома в эксплуатацию уже началась, заявка подана в администрацию Артема. На площадке осталось выполнить благоустройство придомового пространства и озеленение территории. Завершающие работы провели в рамках субботника, инициатором которого выступило АО "Корпорация развития Приморского края". "Люди должны видеть результат своего труда. Для нас это первая маленькая победа, которая стала возможной благодаря долгой и упорной работе сотрудников Фонда поддержки обманутых дольщиков и Корпорации развития Приморского края", – рассказала гендиректор корпорации Ольга Сун-жаю. Помочь в благоустройстве дома на площадку также приехали представители краевой администрации и администрации Артема, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края. "Дом на 100% готов к сдаче, остались завершающие штрихи. Приятно увидеть результаты общих усилий и самому принять участие в проведении рабочих мероприятий на площадке. Это "наша первая ласточка", хочется увидеть момент, когда в дом наконец заселятся люди", – поделился вице-губернатор Михаил Петров. Отметим, работы по строительству дома были остановлены в мае 2018 года по причине отсутствия денег у застройщика. На завершение строительства дома всего потребовалось пять месяцев: заявка о признании объекта проблемным была подана застройщиком 13 июня 2019 года, 12 августа на заседании Совета фонда объект признали таковым, 15 августа между Фондом-застройщиком и подрядчиком было заключено трехстороннее соглашение о финансировании. Для строительства объекта заключен контракт на 6,9 миллиона рублей. После его сдачи ключи получат почти 100 человек. Всего в доме – 32 квартиры, из которых 31 договор долевого участия. 12 семей, приживающих в этом доме, получили квартиры по программе переселения сельских жителей. Напомним, Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья был зарегистрирован в апреле 2019 года. Главная задача некоммерческой организации – в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края. Журнал "Дальневосточный капитал".

