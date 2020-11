Марина Шемилина: Муж не сердится, он же знал на ком женился

Приморскому омбудсмену по правам предпринимателей работать намного легче, чем некоторым коллегам в регионах, потому что у нее нет семейного бизнеса

Приморскому омбудсмену по правам предпринимателей работать намного легче, чем некоторым коллегам в регионах, потому что у нее нет семейного бизнеса Первый вице-губернатор Приморского края Вера ЩЕРБИНА 24 июля на заседании Законодательного Собрания представила кандидатуру Марины ШЕМИЛИНОЙ на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Предложение продлить полномочия действующего бизнес-омбудсмена внесено по поручению губернатора Олега КОЖЕМЯКО. В течение пяти лет Марина ШЕМИЛИНА и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе успешно представляли интересы предпринимателей: защищали их интересы в суде, при проведении проверок, участвовали в совершенствовании краевого законодательства, тем самым снижая административное давление на бизнес. Об опыте работы на посту омбудсмена и о том, что для нее означает счастье, г-жа Шемилина рассказала газете «Золотой Рог». О работе Скорее, я - аналитик. Важно видеть ситуацию со всех сторон, уметь учитывать изменяющиеся обстоятельства. Я не скажу, что сходу принимаю решения, я десять раз отмерю. Да, иногда приходится принимать решения быстро, но все равно опираясь на ранее проведенный анализ. Если за что-то берусь, иду до конца, пока мне позволяют силы и полномочия. Несмотря на то, что я - Овен, да, я упертая и упрямая, но, если мне докажут, что я не права, - спокойно могу это признать. Наверное, потому, что родилась в год Кролика или Кота, что прибавляет мне мягкости, дипломатичности. Хотя иногда коллеги отмечают мою резкость: как сказану-сказану, иногда сама потом думаю, зачем я так резко. Условия ведения бизнеса Я бы не сказала, что условия ведения бизнеса сегодня такие уж плохие. Ужасное сегодня качество законотворчества. Ужасно то, что законодательный принтер работает, не перестаивая, и у предпринимателей, по большому счету, в некоторых случаях даже не остается времени спокойно поработать по вновь введенным требованиям. А когда бизнес работает, чтобы просто содержать семью, это уже не бизнес, и, к сожалению, особенно на периферии края, он чаще переходит именно в эту категорию. При этом предприниматели в районах не молодеют, а людям в возрасте сложно перестраиваться ментально, психологически. Так что бизнесу в муниципалитетах нужна особая поддержка. Уполномоченные ДФО Да уж простят меня мои западные коллеги, но наша дальневосточная группа РУПов, по мнению многих, первой организовала реальную неформальную команду. Мы постоянно на связи, и даже, шутя, давно к себе присоединили Забайкалье, а потом и действительно, край вошел в Дальневосточный федеральный округ. А еще, в нашей группе WhatsApp «РУП ДФО», кроме Забайкалья, есть Свердловская область и Иркутск. Так что - повод задуматься! Шучу. Мы всегда делимся друг с другом практикой решения вопросов. Только что из Якутии написали в группу, что уполномоченного не пустили в СИЗО. Институт уполномоченных создан относительно недавно, и у него есть полномочия, несвойственные другим органам власти. Например, мы можем без специального разрешения посещать СИЗО. Но я для себя приняла решение не появляться там внезапно. Мы договорились с руководителем приморского ГУФСИНА, что как только потребуется, нам обеспечат посещение предпринимателя, находящегося под стражей. Это - нормально выстроенная система, которая мне позволяет эффективно исполнить свои обязанности. Поэтому я обязательно поделюсь с коллегой своим опытом в этой части работы Уполномоченного. Или еще важный момент. Законодательством закреплено участие в суде в качестве третьего лица только федеральному Уполномоченному, а по региональным нет единой практики. Доверенность омбудсмена по России каждый раз брать не будешь. Я позаимствовала опыт нашего коллеги из Иркутска, и у нас все получилось - нас суд допускает в качестве третьего лица на стороне предпринимателя. Эта практика очень помогает всем уполномоченным в субъектах РФ защищать права предпринимателей. Кстати, популярный сейчас формат общения предпринимателей с руководством региона «Бизнес и власть - открытый разговор» был также в свое время предложен нашим институтом уполномоченных, и начал его проводить наш коллега в Татарстане. Наш проект «Время возможностей» тоже был признан лучшей практикой, и некоторые коллеги взяли его на заметку. Независимость Работать омбудсменом мне намного легче, чем некоторым коллегам-уполномоченным в регионах, потому что у меня нет семейного бизнеса. В 2011 году построенное мною здание, где были супермаркет и кафе, снесли, так как оно попало под стройки саммита. А свою консалтинговую компанию я продала, так как без личного участия ее развитие было бы невозможно. К сожалению, есть случаи, когда уполномоченные или их родственники имеют бизнес, и через это на них начинают каким-то образом воздействовать. Я с этой точки зрения неуязвима. Общественной работой занимаюсь с 2001 года. Еще будучи председателем Общественного совета предпринимателей Приморья во время губернатора Сергея Дарькина, мы впервые подписали с администрацией Приморского края соглашение о взаимодействии бизнеса и власти. И тогда же в первый раз провели съезд предпринимателей Приморья. А сейчас уже пять лет в должности Уполномоченного, по сути, продолжаю эту же работу, но на другом уровне, при наличии государственных полномочий. Моя работа мне нравится, и я не ощущаю себя чиновником. Работа живая, встречаешь много интересных людей, а особенное удовлетворение получаешь, когда получается помочь заявителям-предпринимателям. Это просто счастье - чувство, будто помог себе лично. Борис Титов Мне кажется, что институту уполномоченных очень повезло, что первым уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей стал именно Борис Юрьевич. Во-первых, он сам из бизнеса. Компания «Абрау-Дюрсо» - это показательный пример, потому что когда он вошел в нее, это были «развалины». Сегодня это современное производство, продукция которого выставляется на мировых рынках, участвует и занимает призовые места в мировых конкурсах. А в позапрошлом году «Абрау-Дюрсо» по винному туризму заняла первое место в мире. При всем своем положении, это абсолютно простой в общении человек. Помню, как он прилетел к нам в Приморье с Камчатки в 2014 году, мы забронировали ему номер в гостинице ДВФУ, но я и не подумала уточнить про завтрак. Мне и в голову не могло прийти, что, проживая в президентском номере, завтракать будешь в студенческой столовой! Я, конечно, предложила Борису Юрьевичу поехать в кафе в город, но он мне сказал: «Марин, ты когда последний раз в студенческой столовой завтракала? Пойдем, хоть молодость вспомним!» И мы пошли, еще и посмеялись над этим. И эта его открытость видна и по встречам с бизнесом. Он абсолютно не боится никакой аудитории. Однажды проходила его встреча с нашими предпринимателями в Администрации Приморского края: полный зал, шквал вопросов. И он выходит, и говорит: «Какие они у вас активные, как ты с ними справляешься?» Поэтому, если говорить об отношениях, смотрите, сколько здесь благодарностей от Бориса Юрьевича. А это - фотография, где он мне вручает благодарность президента Российской Федерации! Наш регион входит стабильно в число лучших региональных институтов уполномоченных. Мы же создавались одними из первых, в ДФО мы старейшие. Победа Запомнилось дело по предпринимателю из муниципалитета. Был иск от Прокуратуры края о расторжении договора купли-продажи муниципального помещения, приобретенного по льготной приватизации. Мы проиграли первую инстанцию, конечно, подали апелляцию, которая отменила решение и отказала в удовлетворении иска Прокуратуры края. Затем была кассация, поддержали нашу сторону. В итоге дошли до Верховного суда, победа осталась за нами. Но параллельно еще возбуждалось и уголовное дело, которое мы совместно с адвокатом смогли прекратить. Были разговоры, что у кого-то был интерес к этому помещению, но разговоры к делу не пришьешь. Факт, что у человека два года выброшено из жизни, и доверие к власти было подорвано до невозможности. Может, это не громкое дело, но от этой победы я получила огромное удовлетворение. Я помню, как женщина, предприниматель, мне говорила: «Что я скажу людям, как детям в глаза смотреть - на старости лет стала уголовником!». И мы смогли ее права отстоять. Но основная наша работа состоит в решении системных проблем. Недавний пример. Частные медицинские клиники освобождены от налога на прибыль, но с 01.01.2020 года эта льгота кончается. Этот вопрос особо актуален для Приморья, так как медицинские учреждения, работающие в рамках СПВ, имеют не только налоговые льготы, но и массу других преференций, например, по страховым взносам, поэтому существующая в крае вне СПВ частная медицина попадает под большой удар. Одна из клиник, которая входит в число лучших в Российской Федерации, обратилась к нам с этим вопросом, и я осенью в Москве на всероссийской конференции уполномоченных перед заместителем министра экономического развития РФ его подняла, доказав на примерах, что без этой льготы, в условиях быстро меняющихся технологий, частная медицина в Приморье просто умрет. Так родилось письмо Юрия Борисовича, потом «Деловая Россия» на форуме осветила этот вопрос, в итоге появилось поручение Владимира Владимировича Путина о продлении этой льготы. Рамки ответственности У нас, как у любого государственного органа, есть законом предусмотренные полномочия. Но бывает так, что предприниматели приходят с решением Верховного суда: помогите! Но поздно. Очень жалко, что предприниматели обычно не приходят на первых стадиях, когда действительно можно помочь. В 99% случаев, если владелец бизнеса приходит в самом зачатке конфликта, если права действительно нарушены, ситуацию можно исправить. Поэтому есть те, кому мы не смогли помочь в силу объективных причин, но я могу точно сказать, что нет таких, которым мы бы не хотели помочь. Даже если это не наши полномочия, мы говорим предпринимателю, что вы получите от нас формальный ответ, но мы попытаемся для вас что-нибудь сделать. Например, долги бизнеса по «Примтеплоэнерго». По большому счету, это спор хозяйствующих субъектов. Но я же прекрасно пониманию, что ПГУ «Примтеплоэнерго» - это особый хозяйствующий субъект. Формально я должна написать предпринимателю, что спор хозяйствующих субъектов мы не рассматриваем, тем не менее, я иду к курирующему вице-губернатору, добиваюсь, чтобы составили хотя бы график погашения задолженности. И в прошлом году мы нескольким компаниям смогли так помочь. Семья Со временем понимаешь, что семья: муж, дети, внуки - это самое-самое близкое и дорогое. И если в ней есть здоровье, понимание, любовь, то и все остальное приложится. Для женщины это особенно важно. К сожалению, я практически не готовлю дома, не хватает времени. Но могу своих домочадцев иногда побаловать выпечкой: сделать пирог, шарлотку, печенюшки какие- нибудь. У меня всегда старшая дочь говорит сыну: Сережка, мне повезло, я видела маму еще хозяйкой. А ты уже родился у «бизнес-вумен», а сейчас - вообще мама-бизнес омбудсмен. Времени на семью очень мало, и иногда я об этом жалею; когда есть возможность, люблю просто быть вместе. Нет, муж не сердится, он же знал на ком женился. Вообще я с ним знакома с 14 лет, когда была еще секретарем комсомольской организации, я с детства очень активная. Был период «домашний», но небольшой, когда поженились, родился первый ребенок. Россия Первая ассоциация - мощь и что-то родное. Где бы я ни была, меня всегда тянет домой. Была как-то по программе в Америке 21 день, еле дождалась, когда приеду. Россия, семья, дом, наверное, это как-то все вместе. Я не люблю путешествовать одна. Мне не хочется уезжать, чтобы отдохнуть от семьи, мне, наоборот, хочется с ней побыть. Учителя Я сюда приехала из Хабаровского края после школы, не имея во Владивостоке ни родственников, ни знакомых, и сама себя сделала. Но есть те, кто меня всегда поддерживали и поддерживают, за что я им очень благодарна. Первый мой учитель, замечательный директор школы Иван Григорьевич ЖУГИН, фронтовик. Помню, я с ним спорила про устройство власти в Советском Союзе: кто главный - партия или государство? Это тогда, в 70-е! И он всегда по-доброму говорил: «Мариночка, не надо». Я не могла понять, почему у нас Леонида Ильича Брежнева, Генерального секретаря партии, считают главой государства. Ведь по Конституции высший орган власти - Верховный Совет народных депутатов, значит и главой государства должен быть его руководитель. Иван Григорьевич со мной соглашался и отвечал: «Мариночка, ты вот поговори со мной об этом, а вообще-то об этом не надо говорить». Это был уважаемый, любимый всеми в нашем поселке человек, который многим дал хорошую путевку в жизнь. Если брать литературу, мне очень нравится Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром». Я вижу в себе ее черты. Это ее: «Об этом я подумаю завтра», и: «Я не буду никогда больше голодать!». У меня тоже было время ста рублей на семью на неделю, и я даже таксовала. Но я точно так же, как и она говорила: у меня больше не будет никогда такого! Не так давно открыла для себя новую героиню, которая объединяет в себе ум, красоту, внутреннюю силу, предприимчивость - это Дагни Таггарт из «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. А недавно я прочитала историю жизни Коко Шанель. Вы знаете, ведь стойкая, героическая женщина. Она, при живом отце - в приюте, практически сирота, сама себя сделала, полностью, представляете! И, наверное, мне больше нравятся женщины сильные, но не лишенные женственности. Из современных политиков, известных людей мне импонирует, я знаю, что к ней по-разному относятся, - Ирина ХАКАМАДА, она на моем пути встречалась несколько раз, и всегда в те моменты, когда мне надо было принять какое-то решение. И после общения, - нет, у нас не личная дружба, - но у меня рождалось решение, и оно оказывалась правильным. Такое вот совпадение. Море Море - красота, сила, стихия и спокойствие. У меня любимый звук - шум волны. Меня к морю привези, в дождь, снег, - лишь бы его слышать. Мы были недавно на Гуаме, такой бешеный прибой, огромная волна! Я часа два сидела, смотря на нее, потому что реально это что-то необычайное, зачаровывающее. Ощущаешь, что ты перед этой силой такая букашка, и в то же время невозможно оторваться от этой невообразимой красоты. Поэтому тот, кто не живет у моря, к нему стремится, а кто живет рядом, редко от него уезжает, а если такое случается, то всегда по нему скучает. В чем сила? В том, чтобы верить в себя и верить в людей. И, конечно, здоровье. В мужчине главное - верность, понимание и принятие человека таким, какой он есть. Потому что, когда говорят о любви, это не о глазах или других частях тела, это, наверное, немножко другое. Может у человека глаз косить, или там еще что-то, неважно, главное человека понимать и принимать, чтобы тебе с ним было комфортно и легко, чувствовать, что это твой человек. Почему семьи иногда распадаются? Потому, что люди растут, взрослеют, и они меняются. Когда один человек уже не воспринимает другого в новом качестве. Либо один внутренне подрос, а другой остался где был, либо просто его не воспринимает. Поэтому любовь и влюбленность для меня - не одно и то же. Для меня Любви без понимания не может быть. Досье "Золотого Рога": Шемилина Марина Анатольевна. Родилась 3 апреля 1963 года в п. Кадая Калганского района Читинской области. Окончила Дальневосточный институт советской торговли в 1985 году. В 1986-1995гг. работала в Приморском краевом объединении «Рособувьторг». С 1996 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, с 2006 года - гендиректор ООО «Солнечный» (Владивосток). С 2002 года активно занимается общественной работой в области защиты и представления прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, входит в состав совещательных и коллегиальных органов по развитию предпринимательства, является заместителем председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края, заместителем председателя Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при полномочном представителей Президента РФ. С 2001 года - член НП «Лига торговых предпринимателей», председатель правления. С 2002 по 2008 год – член Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Приморского края. С 2007 по 2008 год – член координационного совета по контролю за реализацией программы по развитию малого предпринимательства г. Владивостока. С августа по сентябрь 2012 года — руководитель общественной рабочей группы по формированию предложений по обустройству объектов саммита АТЭС. 30 июля 2014 года утверждена Законодательным собранием Приморского края на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Дмитрий КОЖЕВНИКОВ, фото Натальи МИРОНОВОЙ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter