В Приморье центр "Мой бизнес" помог 27 предприятиям

Региональный центр инжиниринга (РЦИ), созданный в мае 2019 года на площадке центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта по поддержке МСП, предоставил комплексную поддержку 27 промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Приморья. Об этом стало известно на круглом столе «Развитие малых и средних компаний через инжиниринг» 6 декабря. За семь месяцев 2019 года предприятиям Приморья оказали около 50 инжиниринговых услуг – это формирование бизнес-плана, технический аудит, разработка программы модернизации, технических проектов, сертификация продукции и многие другие. Сложные и дорогостоящие услуги благодаря РЦИ предприятия смогли получить на условиях софинансирования, оплатив всего 5% от их рыночной стоимости. «Когда мы говорим о макро-векторах развития и национальных проектах, мы понимаем, что по факту работаем с малым и средним бизнесом. Если мы хотим, чтобы экспортное направление развивалось, наши производства должны технологически совершенствоваться, а это не всегда возможно собственными силами бизнеса. Поэтому со всеми вопросами по технологическому развитию предприятия можно обратиться в центр “Мой бизнес” конкретно – в Региональный центр инжиниринга», – подчеркнул врио вице-губернатора края Константин Шестаков. О том, как получить государственную поддержку, какие современные технологии могут помочь решить проблемы производства, на круглом столе обсудили представители власти, эксперты и сами предприниматели – Владивостока, Находки, Арсеньева и других городов края. «Центры инжиниринга оказывают комплексную поддержку производственных предприятий, в каждом регионе она индивидуальная. За этот неполный год работы РЦИ мы смогли сформировать “приморский” пакет услуг для наших компаний. А вот усовершенствовать этот пакет мы не можем без ответной реакции бизнеса. Поэтому такие встречи – необходимы», – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров. Специалисты Регионального центра инжиниринга индивидуально работают с каждым предприятием – выезжают на производство, выясняют, какие потребности есть у производителя, разрабатывают план развития. Именно по такому сценарию получал государственную поддержку производитель морских деликатесов — компания «Дальстам-Марин». Предприятие обратилось в центр «Мой бизнес» в июне и менее чем за полгода ввело в эксплуатацию новую холодильную камеру шоковой заморозки. Это позволило ему в четыре раза увеличить объем перерабатываемой продукции. «Наша цель – повысить производительность и экономическую эффективность предприятия, которое обратилось за поддержкой. Это длительный процесс, который может занимать от нескольких месяцев до 2-3 лет в зависимости от потребностей конкретной компании», – рассказал заместитель директора РЦИ – подразделения центра «Мой бизнес» Сергей Капацын. Напомним, что поддержка малых и средних производственных предприятий Приморья обеспечивается в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее узнать про помощь, которую оказывает Региональный центр инжиниринга, можно в офисах центра «Мой бизнес», по телефону: 8 (423) 279-59-09, и на портале mb.primorsky.ru. Фото – Диана Шарафулисламова Газета "Золотой Рог", Владивосток.

