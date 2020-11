"В Приморье даже пчелы с характером"

Пчеловоды региона отметили свой профессиональный праздник

Пчеловоды региона отметили свой профессиональный праздник Одним из самых вкусных в России считается именно приморский мед. В текущее время администрация края в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013–2020 гг.» активно налаживает контакты с другими странами для поставки местного меда за рубеж. Депутаты законодательного собрания края также не обошли вниманием приморских производителей сладкого лакомства. По инициативе народных избранников, уже в минувшую субботу, 31 августа, впервые во Владивостоке прошел праздник, посвященный людям, изготавливающим мед - День пчеловода. Это мероприятие, закрепленное на законодательном уровне, будет проводиться ежегодно, в последнюю субботу августа. О медоносной отрасли региона газете «Золотой Рог» рассказал президент Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока и Приморского края Рамиль ЕНИКЕЕВ. Досье "Золотого Рога": Рамиль Мадарисович ЕНИКЕЕВ родился в городе Пугачёве Саратовской области. Окончил высшее военное училище в Вольске, служил в воинских частях Приморья. В 2015 году вышел в запас в звании майора, занялся общественной работой. Президент Приморской и Дальневосточной ассоциации пчеловодства. Метод работы приморского союза переняли другие регионы Дальнего Востока. - Рамиль Мадарисович, что вас заставило связать свою жизнь с пчеловодством? - Известно, что характер дальневосточной пчелы, как говорится, - не сахар. Во всех смыслах. И насекомое это своеобразное, и производство меда в Приморье очень специфично. Безусловно, производители меда в крае сталкиваются с неоднозначной ситуацией. С одной стороны, пчеловодство в крае имеет большой потенциал развития, но с другой - на данном этапе находится практически в самом начале своего пути. Поэтому именно здесь я вижу большие возможности в рамках интересной и полезной работы, где на практике понадобятся мои знания и умения. - Сколько пчеловодов насчитывается по краю сегодня, и как меняется их число с каждым годом? - На данный момент, в крае насчитывается порядка 6 500 пчеловодов и около 500-700 человек, занятых в сфере закупки, переработки, фасовки и продаж медопродукции. Отрадно заметить, в отрасль приходит все больше молодежи. Немало этому способствует программа «Дальневосточного гектара», когда молодые люди имеют возможность приобрести землю и начать заниматься сельским хозяйством именно с пчеловодства. - Что вообще привлекает людей заниматься таким нелегким трудом? - Пчеловодство - это даже не профессия, а образ, стиль жизни. Такая деятельность несет в себе созидательное начало, ведь человек очень много времени проводит в дикой природе, а значит, отрывается от городской суеты. Некоторых пчеловодство привлекает возможностью побыть наедине с собой, других - поправить физическое состояние здоровья. У каждого мотивация разная. - Как проявили себя приморские пчеловоды на международной конференции «Апиславия» в Москве? - На «Апиславии» наша делегация выполнила сразу несколько основных задач. Во-первых, мы опровергли мнение представителей большинства пчеловодческих сообществ страны о том, что пчеловодство на Дальнем Востоке развалилось. Во-вторых, мы наладили контакты с передовой пчеловодческой наукой, передовыми пчеловодами, которые в ноябре 2018 г. по нашему приглашению посетили Приморье и воочию все увидели. И, в-третьих, наша ассоциация активно обсуждала и подняла на Федеральный уровень вопрос о защите ценнейших медоносов. Хочу отметить, что и поездка в Москву, и проведенная нами в ноябре 2018 г. международная конференция пчеловодов во Владивостоке состоялись благодаря поддержке Амурского филиала Всемирного фонда природы. - Ежегодно в Анучинском районе проходит фестиваль меда, расскажите, какую роль он играет в жизни Приморских пчеловодов и любителей сладкого десерта? - Фестиваль «Анучино - медовое раздолье» - очень важное мероприятие в жизни любого пчеловода, это одно из главных в году событий. Фестиваль дает возможность пчеловодам провести промежуточные итоги медосбора, определить и наградить лучших из лучших, обменяться опытом и знаниями. А для гостей фестиваля это возможность запастись на зиму сладким, качественным продуктом, провести приятно время, отдохнуть. Организаторами праздника является Администрация Анучинского района. Село Анучино - это исторический центр пчеловодства региона, и вполне справедливо, что данный фестиваль проходит именно на этой территории. В дальнейших планах, мы бы хотели его вывести на Федеральный, а затем - и на международный уровни. - День пчеловода - праздник новый. А как он будет праздноваться в дальнейшем? - День пчеловода Приморского края был определен в последнюю субботу августа каждого года. Это сделано не случайно, так как именно в этот день ежегодно по традиции проводится Фестиваль «Анучино - медовое раздолье». К нему и приурочен наш профессиональный праздник. Но так сложилось, что в этом году фестиваль пришлось перенести на неделю раньше. На запланированную дату выпал День знаний. Но, в дальнейшем, День пчеловода и Фестиваль «Медовое раздолье» будут неразделимы. Третье - наш основной медонос - липа - дает очень большую концентрацию меда, в результате чего приморский липовый мед практически на 75-80 % выработан именно из липового нектара. Это отличает его от липовых медов из других регионов России, где его концентрация доходит лишь до 40-60%. - Насколько хорош Приморский климат для пчеловодства? - Несмотря на все природные катаклизмы, Приморский край всегда характеризовался высокими медосборами. Связано это с особыми климатическими характеристиками региона, а также - с особенностями самих наших медоносов. Конечно, летние тайфуны всегда приносят пчеловодам неприятности - от смыва пасеки до перекрытия всех путей к местам кочевок. Но ведь любой вид бизнеса предполагает риск, тогда как пчеловодство в Приморье, при умелом его ведении и учете всех возможных неприятностей с погодой, является рентабельным делом. - Какие места наиболее удобны и комфортны для пчел в регионе? - В период цветения основного нашего медоноса - липы - это, конечно, таежные места - Анучинский, Яковлевский, Красноармейский, Спасский, Пожарский и другие районы. В период медосбора с разнотравья - это наши лесостепные районы - Пограничный, Октябрьский, Хасанский и так далее. - Правда ли, что, по-прежнему, самая большая проблема для пчеловодства сейчас - это сбыт продукции? - Не могу сказать, что проблема сбыта критична, но она существует. Безусловно, контроль качества продукции должен быть на высоком уровне, но в этом году на пчеловодов свалилась еще одна напасть - сильно увеличилась стоимость исследований качества продукции при одновременном сокращении аккредитованных лабораторий. Например, чтобы исследовать мед с целью последующей его реализации за пределы края, пчеловоду нужно будет отдать 45 000 руб. за одну партию меда. А при желании отправить продукцию на экспорт - цена доходит и до 100 000 руб. Естественно, что это практически неподъемные для нас затраты. Что касается объемов рынка Приморского края, его не хватает для того количества продукции, которое производят наши пчеловоды. - Администрация края поставила на этот год четкие задачи - расширить экспорт меда в другие страны. Насколько это возможно в 2019 году? - Как раз в связи с этим и ведется активная работа среди пчеловодов, переработчиков и экспортеров продукции к выходу на Японский рынок. На данный момент мы изучаем требования контролирующих органов Страны восходящего солнца, возможность создания крупных партий продукции. Администрация края, в свою очередь, взяла на себя вопросы по продвижению нашего меда среди японских потребителей. Кроме того, эффективно в этом плане работает и Приморская Сельхозакадемия. По таможенной статистике, основным импортером меда пока является Китай, но уже в этом году мы провели несколько встреч с представителями Японии на площадке Администрации края, а также в Союзе пчеловодов. В рамках этих мероприятий гости из «страны восходящего солнца» рассказывали об особенностях рынка Японии, в частности, о вкусовых пристрастиях японцев и требованиях к качеству. Таким образом, мы очень надеемся, что в 2019 году состоится первая пробная коммерческая поставка меда в Японию. - Насколько позитивные, на ваш взгляд, перспективы у пчеловодства на ближайшие годы? - Приморский край - территория, уникальная для пчеловодства не только в Российском понимании, но и мировых масштабах. Могу сказать с уверенностью: наша дальневосточная пчела, наша уникальная флора, наши уникальные люди - все это залог возрождения приморского пчеловодства как одной из стратегически важных для региона отраслей. ВОПРОС РЕБРОМ - Чем же наш, приморский, мед лучше других? - Первое отличие наших медов от остальных - все они собраны с дикорастущих таежных и луговых медоносов. В составе нашего продукта невозможно найти никакой сельхозхимии, в частности, ГМО-растений. Второе - это то, что большинство наших медоносов эндемичны, то есть, практически не имеют аналогов за пределами края. Некоторые виды липы, и араливые, и диморфант, и амурский бархат, и многие другие, произрастают только на территории Приморского края. Например, редкий диморфантовый мед можно собрать только раз в четыре года. На фото: Пчеловодство - это даже не профессия, а образ, стиль жизни. Некоторых пчеловодство привлекает возможностью побыть наедине с собой, других - поправить физическое состояние здоровья… Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

