Приморские морепродукты с китайским привкусом

Регион должен обеспечить до 90% производства гидробионтов, соседи готовы съесть большую часть Приморский край станет одной из ключевых территорий в рамках Программы развития рыбохозяйственного комплекса России на период до 2030 года, утвержденной правительством. Согласно проекту, сумма частных инвестиций в отрасль в 2017-2030 гг. может составить до 613 млрд рублей. Инвестиции в объеме 41 млрд рублей ожидаются к 2030 году в проект «Ценные морепродукты», который предполагает комплексное освоение морских прибрежных акваторий под выращивание ценных видов гидробионтов. Наиболее перспективными для реализации проекта субъектами РФ с точки зрения доступных площадей прибрежных акваторий, гидрологии и погодных условий, как пишут авторы Стратегии из Минсельхоза, являются Приморский край и Республика Крым. Основной акцент при этом будет сделан на выращивание наиболее ценных видов двустворчатых моллюсков - мидий, устриц, дальневосточного гребешка, а также иглокожих, включая трепанга и морского ежа. Расчеты на бумаге «Указанная продукция востребована на российском потребительском рынке, кроме того, эти виды высоко востребованы на рынках стран Азии - главным образом Японии, Республики Корея и Китая. Увеличивающийся спрос на данных рынках связан с ростом среднедушевых доходов, развитием индустрии туризма и общественного питания», - отмечают авторы Стратегии. В соответствии с комплексным проектом «Ценные морепродукты», к 2025 году будет освоено не менее 50 тыс. гектаров акваторий, к 2030 году - до 120 тыс. гектаров. До 90% производства будет приходиться на Приморский край, 10% - на Республику Крым (выращивание мидий и устриц). Рыба и морепродукты на данный момент составляют половину экспорта товаров приморского производства. На сайте администрации Приморья говорится, что в настоящее время 91 хозяйству аквакультуры предоставлено 277 рыбоводных участков. На рыбоводных участках выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг дальневосточный, ламинарию и морских ежей. Россельхознадзор в 2018 году оформил в Приморье ветеринарные сертификаты на экспортные партии трепанга живым весом 17,2 тонны, что в 2,2 раза превышает объемы 2017 года. Основной страной-импортером этого вида продукции остается КНР, еще около 2 тонн трепанга в 2018 году было направлено в Японию. Китайцы уже на месте На данный момент развитие отрасли в Приморье напрямую увязано с интересами китайского бизнеса, готового вкладывать миллионы долларов в местные акватории. Одним из удачных примеров в этом плане является проект по выращиванию трепанга и гребешка в акватории бухты Новгородская Хасанского района, который реализует ООО «Гиперион» в ранге резидента Свободного порта Владивосток. Общий объем инвестиций в первую очередь проекта оценивается не менее 500 млн рублей. Все необходимое оборудование привезено из Китая и применяется в России впервые. Инвестор летом установил в бухте конструкцию из 100 специальных бассейнов для естественного нереста трепанга. Планируется, что с одного бассейна удастся получить до 5 млн мальков. При этом, по данным Росрыболовства, за весь 2018 год в Приморье было выращено всего 39 млн особей трепанга. На втором этапе инвестор намерен построить на прилегающем к морю земельном участке завод по воспроизводству молоди объектов аквакультуры и переработке выращенной продукции. Всего «Гиперион» и китайская компания Dalian Shangpintang, выступающая соинвестором, планируют инвестировать до 3 млрд рублей в строительство берегового комплекса по выращиванию, переработке и продаже трепанга и морского гребешка в Приморье. В пользовании «Гипериона» находятся два участка морской акватории общей площадью 336 га и земельный участок площадью 3,5 га. В случае успешного завершения первого этапа инвесторы планируют увеличить морскую акваторию до 5 тыс. га. Dalian Shangpintang специализируется на выращивании и глубокой переработке трепанга. Под управлением компании находится более 50 тыс. га морской акватории в районе острова Хайванджиу в Даляне. Shangpintang - премиальный бренд и лидер по объему продаж продуктов из трепанга с собственной дистрибьютерской сетью, насчитывающей более 400 магазинов в различных провинциях КНР. Досье "Золотого Рога": ООО «Гиперион» зарегистрировано во Владивостоке в июле 2008 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Владельцами компании на паритетных началах выступают учредитель и бывший гендиректор ООО «Аква технологии плюс» (Владивосток), председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ и китайский бизнесмен, председатель совета директоров «Гипериона» Лю Сюйшен. По итогам 2018 года «Гиперион» получил 4,4 млн рублей чистой прибыли. О планах построить завод по выращиванию и обработке гребешка, трепанга, мидий и морской капусты во Владивостоке заявило и ООО «ВенЛян-Аквакультура». «Мы рассчитываем создать большое количество рабочих мест и сможем обеспечить существующие потребности российского внутреннего рынка, на которые продукция приморского аквакультурного кластера пойдет в первую очередь. Планируется, что объем обработки всех видов морепродуктов составит 40 тыс. тонн в год», - говорил ранее теперь уже бывший гендиректор ООО «ВенЛян-Аквакультура» Дмитрий МИНТЮК. Досье "Золотого Рога": ООО «ВенЛян-Аквакультура» зарегистрировано в декабре 2016 года в Уссурийске с уставным капиталом 100 тыс. рублей. На данный момент учредителями компании выступают гражданин КНР Цю Лайчжун (55% капитала) и Дмитрий Минтюк (45%), в настоящее время возглавляющий ООО «Титул» (Москва). При этом Цю Лайчжун является гендиректором и владельцем 48% долей ООО «Биобанк» в Ольгинском районе. Его партнером по этому проекту выступает Лю Фэньшань (20%). Инвестиции китайской компании Yantai Tongxiang Foods в строительство в Приморье фермы по выращиванию гребешка и трепанга оцениваются в 1,3 млрд рублей. Проект реализует дочерняя компания Yantai Tongxiang Foods - ООО «Морская аквакультура Хэ Сян», получившее статус резидента Свободного порта Владивосток. Размер акватории в управлении компании планируется увеличить минимум до 5 тыс. га. К 2025 году на ферме планируется выращивать ежегодно до 10 тыс. тонн продукции - морского гребешка, трепанга, морского ежа и ламинарии. Yantai Tongxiang Foods также является соинвестором в проекте компании «Моряк-рыболов» по строительству в поселке Моряк-Рыболов Ольгинского района Приморского края завода по воспроизводству молоди морского гребешка и трепанга объемом 5 тыс. куб. метров, а также прибрежной базы, цехов по переработке и хранению продукции. Общий объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. Проект реализуется в рамках режима Свободного порта Владивосток. Досье "Золотого Рога": ООО «Морская аквакультура Хэ Сян» зарегистрировано в августе 2017 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственный учредитель компании на данный момент - гражданин КНР Сунь Дэдун. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

