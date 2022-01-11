Новым акционером ПАО «ТГК-14» стало АО «Дальневосточная управляющая компания»

Владельцем этих долей (всего 87,8%) и еще порядка 4% акций, находящихся у прочих акционеров, стала «Дальневосточная управляющая компания», которая более 12 лет эффективно управляет энергоактивами на территории Дальневосточного федерального округа.
Основным акционером Дальневосточной управляющей компании является Константин Михайлович Люльчев, бывший топ-менеджер РЖД и Синара Транспортные Машины (Группа Синара), отвечающий за финансы и политику устойчивого развития (ESG). В активе Константина Люльчева — более 20 лет работы на руководящих должностях на железнодорожном транспорте Российской Федерации и крупнейших предприятиях машиностроения России в области корпоративных финансов, стратегического планирования, развития бизнеса, сделок слияний и поглощений. В 2003 году он окончил Московский государственный университет железнодорожного транспорта, в 2011 году стал кандидатом экономических наук, в 2014 году получил степень МВА. Работу на железнодорожном транспорте начал в начале нулевых, занимаясь вопросами реформирования железнодорожного транспорта, постановки бухгалтерского, налогового, управленческого учёта и системы бюджетирования АО «РЖД», созданного в 2003 году. Последнее время работал на должности начальника Департамента корпоративных финансов Российских железных дорог. Также входил в советы директоров крупных дочерних обществ РЖД. В совет директоров ПАО «ТГК-14» избирался с 2014 по 2020 годы.
Виктор Мясник, ставший также в результате сделки вторым акционером, много лет отдал развитию дальневосточной энергетики. Получив образование инженера тепловых и электрических станций в Красноярском политехническом институте, он сразу после выпуска в 1981 году по распределению отправился в Читу, где на местной ТЭЦ-1 прошёл все ступени карьеры профессионального энергетика: от машиниста-обходчика до заместителя главного инженера по эксплуатации.
В начале 90-х годов Виктор Мясник поднимал самый знаменитый забайкальский «долгострой» — Харанорскую ГРЭС. В 1998 году Мясник стал гендиректором Читинской энергокомпании — его вновь бросили «на прорыв», решать вопросы с огромными долгами потребителей, многомесячными задержками зарплат и забастовками энергетиков. В 2001 года опытный антикризисный управленец Виктор Мясник был назначен генеральным директором вновь созданной компании ОАО «ДВЭУК». Ему было поручено вывести энергетику Приморья из кризиса, решив проблемы веерных отключений электричества и замерзающих приморских городов. В 2009 году Виктор Мясник стал учредителем «Дальневосточной управляющей компании», на сегодняшний день он остается миноритарным акционером АО ДУК.
Новые акционеры оперативно включились в управление активом ПАО «ТГК-14». 11 января 2022 года Константин Люльчев в режиме онлайн провел совещание с руководством энергокомпании по основным стратегическим вопросам ПАО «ТГК-14». Были рассмотрены как тактические вопросы по восстановлению Улан-Удэнской ТЭЦ-1 после аварии, так и обозначены направления дальнейшего поступательного развития энергокомпании.
Эксперты связывают определённые надежды с новыми собственниками, рассчитывая, что их сильные компетенции позволят восстановить эффективность работы компании, привлечь новые инвестиции в развитие регионов и реализовать политику устойчивого развития (ESG), а также выстроить эффективный диалог с органами власти — как на уровне регионов, так и на уровне Дальневосточного федерального округа и федерального центра.
Напомним, «Территориальная генерирующая компания № 14» была создана 7 декабря 2004 года. На сегодняшний день в её составе — шесть филиалов. Читинская генерация включает две городские ТЭЦ, Шерловогорскую ТЭЦ, Приаргунскую ТЭЦ, Читинский энергетический комплекс вместе с котельными и теплосетями, Читинский теплоэнергосбыт. Генерация Бурятии включает Улан-Удэнские ТЭЦ-1, и ТЭЦ-2, Тимлюйскую ТЭЦ, Улан-Удэнский энергетический комплекс (муниципальные котельные, тепловые сети), Теплоэнергосбыт Бурятии.