Новым акционером ПАО «ТГК-14» стало АО «Дальневосточная управляющая компания»

Основным акционером Дальневосточной управляющей компании является Константин Михайлович Люльчев, бывший топ-менеджер РЖД и Синара Транспортные Машины (Группа Синара), отвечающий за финансы и политику устойчивого развития (ESG). В активе Константина Люльчева — более 20 лет работы на руководящих должностях на железнодорожном транспорте Российской Федерации и крупнейших предприятиях машиностроения России в области корпоративных финансов, стратегического планирования, развития бизнеса, сделок слияний и поглощений. В 2003 году он окончил Московский государственный университет железнодорожного транспорта, в 2011 году стал кандидатом экономических наук, в 2014 году получил степень МВА. Работу на железнодорожном транспорте начал в начале нулевых, занимаясь вопросами реформирования железнодорожного транспорта, постановки бухгалтерского, налогового, управленческого учёта и системы бюджетирования АО «РЖД», созданного в 2003 году. Последнее время работал на должности начальника Департамента корпоративных финансов Российских железных дорог. Также входил в советы директоров крупных дочерних обществ РЖД. В совет директоров ПАО «ТГК-14» избирался с 2014 по 2020 годы.