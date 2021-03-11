Приморская строительная компания заплатит штраф за задержку зарплаты

Приморская строительная компания заплатит штраф за задержку зарплаты

Сегодня, 15:17БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Большекаменская межрайонная прокуратура Приморья выявила нарушения в соблюдении трудовых прав сотрудников организации, которая оказывает услуги в сфере капитального строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что сотрудник организации получил полную зарплату за февраль 2020 года только в июне.

В прокуратуре отметили, что это не первый случай задержки зарплаты в конкретной компании, поэтому было решено привлечь юрлицо к ответственности.

«Учитывая, что ранее компания задерживала заработную плату работникам, по результатам проверки в отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение», — рассказали в ведомстве.

По результатам суда, виновных привлекли к административной ответственности и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Сюжеты:
Приморский край
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