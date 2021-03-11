Приморская строительная компания заплатит штраф за задержку зарплаты

Правоохранители установили, что сотрудник организации получил полную зарплату за февраль 2020 года только в июне.
В прокуратуре отметили, что это не первый случай задержки зарплаты в конкретной компании, поэтому было решено привлечь юрлицо к ответственности.
«Учитывая, что ранее компания задерживала заработную плату работникам, по результатам проверки в отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение», — рассказали в ведомстве.
По результатам суда, виновных привлекли к административной ответственности и штрафу в размере 50 тысяч рублей.