В Приморье нуждающимся семьям помогут с питанием детей

В Приморье нуждающимся семьям помогут с питанием детей

11 ноября 2019, 17:40
Бизнес
В конце 2018 года по решению депутатов Законодательного Собрания право на бесплатное питание в школе помимо младшеклассников получили ученики 5-11 классов из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума

В конце 2018 года по решению депутатов Законодательного Собрания право на бесплатное питание в школе помимо младшеклассников получили ученики 5-11 классов из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае, или находящихся в социально опасном положении. Два раза в день в период учебного процесса бесплатным питанием обеспечиваются дети-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. А ученикам начальной школы дополнительно к бесплатному завтраку один раз в день дают стакан молока или кисломолочных продуктов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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