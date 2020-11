Сельское хозяйство в Приморье продолжает разваливаться

Пока чиновники выстраивают "потемкинские деревни", бизнес отказывается от заявленных проектов

Пока чиновники выстраивают «потемкинские деревни», бизнес отказывается от заявленных проектов Беспрерывный поток новостей о сельском хозяйстве Приморского края в последние годы только подчеркивал важность именно нашего региона с его условиями хозяйствования в стратегических планах развития Дальнего Востока. Вниманием отрасль края явно не обделяли. И каждый раз в отчетных цифрах ситуация в ней выглядела победоносной, а результат чуть ли не рекордным. Но вот для человека, живущего здесь, ситуация выглядит кардинально иной. Еще 5-10 лет назад в Приморье работал крупнейший завод по производству мяса птицы, снабжавший этой продукцией несколько дальневосточных регионов. Сейчас этого производства нет. Работало и крупное тепличное хозяйство в Суражевке, также поставлявшее зимние овощи в соседние регионы. Нет и этого производства. А сколько за эти последние годы закрылось различных молочных ферм, включая самых мелких, наверное, и подсчитать сложно. И что же взамен появилось? Нарисовано на бумаге Если отвечать на этот вопрос в духе «поставили на стол жителей края столько-то чего-то там», то сказать нечего. О новых сельскохозяйственных производствах, заполняющих своей продукцией прилавки местных магазинов, ничего не известно. Только те, кто кормил население региона раньше, кормят по сей день (за минусом закрытых производств). Цифры по обеспеченности края продуктами собственного производства остаются, мягко говоря, скромными, а поголовье коров и вообще стабильно сокращается. Это сокращение, конечно, не носит какого-то фатального характера, но, по словам специалистов, каждый год выходит минус 1-2% стабильно. Кстати, объясняют они это оттоком населения из сел, ведь до сих пор доля производства молока в личных подсобных хозяйствах в общих цифрах велика. При всех громких проектах и розданных фермерам грантах большинство коров в крае по-прежнему содержат частники на своих подворьях. Ряды их с каждым годом понемногу редеют. И именно этот отток сельского населения формирует нерадостную тенденцию с поголовьем. Что же тогда у нас появилось такого, что дало основание для красочных оптимистичных отчетов? Наверное, среди первых мест по частоте упоминания стоит поставить экспорт продукции сельского хозяйства. Тем более в конце прошлого года появилось сообщение о том, что Китай открывает свой рынок для молочных продуктов, произведенных в России, а также для птицеводческой продукции. На очереди открытие рынка свинины, которого ждут инвесторы, строящие свинокомплексы в Приморье. В сентябре на полях пятого Восточного экономического форума» прозвучала неожиданная для края новость о том, что «первая в истории партия молока из России отправилась в Китай через пограничный переход в Приморском крае». По информации Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), к пограничному переходу Полтавка – Дунин «грузовик доставил пять тонн цельного молока, произведенного в Приморье и обработанного на перерабатывающих мощностях в Хабаровском края». Гендиректор агентства Леонид ПЕТУХОВ пояснил, что в июне были подписаны соглашения о взаимопонимании между ООО «Степь Х Молоко», китайской компанией Zhongdong Dairy Farming и АНО АПИ. «Но для запуска масштабных проектов нужно отработать логистику. И сегодня первая машина молока прошла на переход в Приморском крае. Случилось, не побоюсь этого слова, эпохальное событие», - отметил Леонид Петухов. В этой новости загадочным представляется все. Кто произвел молоко, кто переработал его в Хабаровском крае, и почему не в Приморском, что было бы во всех смыслах, и в первую очередь с точки зрения логистики, целесообразным? Попытки найти в крае ответы на эти вопросы или хотя бы обнаружить какие-то концы этого «эпохального события» запутали ситуацию еще больше. В высоких кабинетах от этих вопросов просто отмахнулись – не до эпохальных событий, там ждали большого начальника из Минсельхоза. Около кабинетные источники недвусмысленно намекнули на китайский «след», а также на Хорольский район. В администрации Хорольского района не сразу поняли, о чем их спрашивают, а разобравшись немало удивились. И даже предположить не смогли, кто бы это у них мог быть. Но поскольку наш источник настаивал на том, что молоковоз с 5 тоннами молока, направляясь в Хабаровск в лабораторию для оформления необходимых документов для экспорта продукта, выходил именно из Хорольского района, то понять, что это за логистика, которую отрабатывали первой поставкой, не сложно. Сначала машина со скоропортящимся продуктом проехала 640 километров из Хороля в Хабаровск, затем 720 километров из Хабаровска в Полтавку Октябрьского района Приморского края. Масштабному проекту – масштабную логистику. Не побоюсь этого слова – эпохальную. Все бы было в этой истории победоносно, если бы… тень на плетень не навел вечный соперник Приморья Хабаровский край. В этот же день 4 сентября сайт «Амурпресс» сообщил, что «поставка цельного молока – 5 тонн – осуществлена с Переяславского молочного завода через пограничный переход Полтавка – Дунин». В дальнейшем предприятие планирует поставлять в Китай от 20 до 100 тонн молока ежемесячно. «Наше молоко будет в Китае уже через 36 часов после отправки с завода», приводит издание слова директора завода Сергея ПРОКОПЬЕВА. Это что значит? В один и тот же день через этот же переход в Китай в Октябрьском районе прошли две машины и обе с 5 тоннами молока? Откуда молоко у этого переработчика издание не уточняет. Но если допустить, что хабаровский молокозавод отправил партию приморского молока, то почему это не сделал какой-либо приморский молокозавод? У нас ведь в крае их предостаточно. Вопрос, возможно, стоит адресовать Россельхознадзору. Именно это ведомство согласовывало с китайской стороной список российских молокозаводов, чья продукция будет поставляться в Китай. В этом списке из 33 молокозаводов только 3 дальневосточных и все эти три завода хабаровские. Среди них Переяславский завод. И, как оказалось, не он был российским первопроходцем на молочном рынке Китая. По сообщениям СМИ, первая партия молочной продукции из нашей страны была отправлена в Китай еще весной этого года через переход Суйфэньхэ. Получается через Приморский край? А поставил молочную продукцию молокозавод, расположенный…. в Ижевске. Вот такая логистика. Кстати, это сотрудничество с Китаем началось с неприятностей. «В конце декабря прошлого года наши молокозаводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя, и сейчас наши молокозаводы подают коллективный иск для того, чтобы торговые марки забрать себе обратно», - разлетелся по различным сайтам рассказ директора по развитию электронной торговли РЭЦ Алексея МУРЗЕНОК. При этом он отметил, что компания из Китая не нарушила законодательство своей страны, из-за этого будет сложно потребовать, чтобы она вернула бренды. В общем, в этой новости для приморского бизнеса ничего неожиданного нет. Наши производители еще до всех этих событий получили подробный опыт сотрудничества с китайцами при поставках мороженого в эту страну. Почему же все-таки Приморский край оказался на обочине всех этих событий? Ответ, который напрашивается сам собой, сводится, по сути, к одному – краю уготована какая-то особая роль, вероятно, она в привлечении иностранных инвестиций в отрасль. Ну в каком еще дальневосточном регионе столько попыток было предпринято для привлечения иностранных денег в молочное животноводство? Больших успехов эти усилия пока не принесли по вполне понятным причинам, среди которых главная – это земля, вернее ее недоступность. Как известно в Приморье примерно 80% пашни, которая возделывалась в советское время, уже задействовано в производстве и имеет своего собственника и пользователя. Оставшиеся проценты этой ценной земли для получения приемлемой доходности нуждаются в больших вложениях. Но такие траты для иностранного инвестора едва ли представляют большой интерес. По крайней мере, известная вьетнамская компания, соглашения с которой было достигнуто еще в 2017 году, до сих пор даже не пыталась начать реализацию заявленных планов. Причина – нерешенный земельный вопрос. И это при том, что под этот проект в ТОР «Михайловский» были включены дополнительно территории Яковлевского района. И это не единственный случай неудачных попыток привлечь инвестиции в отрасль. Еще раньше до появления вьетнамского инвестора шли переговоры с китайской компанией о реализации здесь крупного проекта в молочном животноводстве, но и они не увенчались успехом. Одна из причин – земля. Кстати, не так давно в ТОР «Михайловский» были включены земли Хорольского района, где также готовятся к реализации проекты в области молочного животноводства. Но пока ничего конкретного никто сказать не может. Тем не менее в реестре резидентов значатся компании с иностранным капиталом, например, новозеландская «Приморское молоко». Едва ли у этого инвестора есть подобные проблемы с землей, ведь новозеландская компания здесь уже давно работает, имеет опыт и ресурсы. Но отвечать на вопрос, в каком состоянии реализация проекта, менеджеры «Тейт Груп» не стали. И вот на фоне этих достижений в этом году было объявлено о новых договоренностях с инвесторами, готовыми здесь реализовать крупный проект. На тех же полях ВЭФ было подписано восьмистороннее соглашение, предполагающее строительство животноводческих комплексов по производству коровьего молока совокупной мощностью 500 тыс. тонн в год. Объем инвестиций - 45 млрд рублей. Это соглашение впечатляет не только масштабами проекта, но и составом подписантов. Особенно с китайской стороны. Ведь его подписали и администрация провинции Хейлунцзян, и администрация города Муданцзян, и две компании, одна их которых- Zhongding Dairy Farming Co., Ltd, имеющая, по сообщениям СМИ, комплекс по переработке молока в Муданцзяне и завод по обработке кормов в Суйфэньхэ. На Дальнем Востоке России она присутствует с 2014 года. Вторая китайская компания, подписавшая этот документ - Mengniu Dairy Group – крупнейший производитель и дистрибьютор молока и мороженого на севере Китая, главным акционером которой является государство. В общем, соседняя через госграницу провинция представлена в полном составе в соглашении. А вот со стороны Приморского края только краевая администрация стала его участником. И все. При этом ходят упорные слухи, что у компании Zhongding Dairy Farming партнерские отношения с приморской компанией «Грин Агро» и что через эти отношения в проекте будет участвовать и «Грин Агро». Но в самой компании «Грин Агро» эти слухи газете «Золотой Рог» не подтвердили. А что же в соглашении с землей? Как и следовало ожидать, земли обещано под эти проекты много. «Для создания кормовой базы проекта на территории Приморья будет сформирован земельный банк в размере 150 тыс. га. Мы также окажем содействие в получении проектом мер господдержки на федеральном и региональном уровнях», - сообщает пресс-релиз АПИ. Эти обещания уже не впечатляют, поскольку ничего нового в них нет. Вопрос остается прежним - где возьмут столько земли? Впрочем, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Поскольку эти соглашения под иностранные инвестиции, то вопрос о собственности на землю приграничной территории не стоит. А арендодатели вполне могут справиться с задачей, сменив арендатора. Тем более в Приморском крае грядет новый этап передела земельной собственности, связанный с сокращением квот на иностранных рабочих в сельском хозяйстве. Да и в последние годы в регионе появилось новое явление в землепользовании - собственник с небывалой до этого земельной собственностью (80 тыс. гектаров пашни). По некоторым данным, не все эти гектары задействованы в производстве. Тут, правда, есть нюанс. Среди подписантов соглашения крупный российский агрохолдинг. В этом году было зарегистрировано во Владивостоке его предприятие ООО «Степь X Молоко». Как известно, наши российские холдинги предпочитают формировать собственные земельные банки. «К нам приезжали представители краснодарской компании еще весной, искали свободные земли. Но у нас остались только отдельные небольшие участки свободной земли, из которых какого-то крупного массива земельного не создашь. Поэтому в итоге на нашей территории они не проявили интереса к земле», - рассказали газете «Золотой Рог» в Ханкайском районе. Где тут достоверные факты? А между тем вся эта ситуация с подписанием соглашения и ожиданием крупных китайских инвесторов обрастает слухами. «Вы бы видели перекошенные лица наших китайских друзей, когда они заключили соглашение, а земли им не дали», - болтают злые языки, как будто своими глазами видели. К эти разговорам немало чудес добавляют и некоторые сайты, например, распространяющие информацию о том, что «китайские компании вложили в молочное производство Приморского края более 400 млрд рублей». В поисках неожиданно свалившихся на Приморье миллиардов, причем, судя по тексту, уже вложенных во что-то, газета «Золотой Рог», не найдя концов в крае, вышла на сайт chinalogist.ru, сообщившем об этом еще 15 октября. Но, увы, вопрос об источнике информации система не приняла. Произошел, видимо, технический сбой и система через три дня после отправки сообщила о том, что сообщение не доставлено. И все же в молочном животноводстве Приморского края есть и вполне достоверные новости, реальные инвестиционные проекты, которые реализуются на российские деньги. Самый известный из них - проект приморской компании «Грин Агро» по строительству второго молочного комплекса в Ханкайском районе. Как рассказал газете «Золотой Рог» генеральный директор компании Александр БЕККЕР, сейчас этот комплекс в активной стадии строительства, его завершение планируется к концу следующего года. В стадии оформления земли и проекта находится и ожидаемый совместный проект компаний «Грин Агро», СХПК «Кировский» и СХПК «Краснореченский». Кроме того, у этого инвестора уже согласованы все вопросы по земле для строительства молочного комплекса в Хабаровском крае и сейчас он в стадии проектирования. Ранее «Грин Агро» реализовал аналогичный проект и на Сахалине. На фото: Приморские коровы и не подозревают о миллиардах инвестиций, пролившихся на их коровник. Фото из архива Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

