Начат монтаж фабрики на строящемся для РРПК супертраулере «Капитан Вдовиченко»

На супертраулере «Капитан Вдовиченко», который строится для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) на Адмиралтейских верфях (г.Санкт-Петербург), начат монтаж рыбоперерабатывающей фабрики.

Работы выполняются при участии представителей поставщика — компании Carsoe AS, ведущего игрока на рынке оборудования для пищевой промышленности. Мощность фабрики превышает возможности сегодняшних производств более, чем в 2 раза, и позволяет перерабатывать в продукцию с высокой добавленной стоимостью до 100% улова. Фабрика рассчитана на ежегодное производство около 15 тысяч тонн филе, фарша и сурими, а также более 8 тысяч тонн прочей продукции — икры и молок минтая, и др. Будет обеспечена переработка 100% отходов основного производства, из которых будет выпускаться около 6 тысяч тонн рыбной муки и жира в год. «Размеры судна, длина которого превышает 108 метров, позволяют максимально эффективно разместить фабрику, обеспечив ее высокую производительность, удобство и безопасные условия труда для работников, — прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. — На площади около 1000 кв.м будет установлено шесть производственных линий по обработке минтая, в том числе две линии для производства сурими, а также линия по обработке сельди. Это оборудование, которое требует внимательного отношения и скрупулёзной проработки всех компонентов системы. Обеспечить высокое качество монтажа позволит участие в процессе поставщиков оборудования, обладающих передовым опытом в данной сфере». Фабрика будет оснащена автоматизированными станциями сортировки и взвешивания обезглавленного минтая и сельди. Процесс упаковки продукции будет также автоматизирован. Параллельно с установкой фабрики ведется монтаж промыслового, грузового и швартовного оборудования, а также рыбомучной установки. Ввод судна в эксплуатацию намечен на следующий, 2021, год. *** Строящиеся для РРПК супертраулеры — самые крупные и самые технологически насыщенные суда для российского рыбопромыслового флота. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Особенностями нового флота станут значительно увеличенная производственная мощность, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Всего для РРПК планируется построить 11 судов нового поколения, 10 из них — по программе инвестиционных квот. Справка: Русская Рыбопромышленная Компания — один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супер траулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.

