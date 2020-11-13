Начат монтаж фабрики на строящемся для РРПК супертраулере «Капитан Вдовиченко»

Мощность фабрики превышает возможности сегодняшних производств более, чем в 2 раза, и позволяет перерабатывать в продукцию с высокой добавленной стоимостью до 100% улова. Фабрика рассчитана на ежегодное производство около 15 тысяч тонн филе, фарша и сурими, а также более 8 тысяч тонн прочей продукции — икры и молок минтая, и др. Будет обеспечена переработка 100% отходов основного производства, из которых будет выпускаться около 6 тысяч тонн рыбной муки и жира в год.