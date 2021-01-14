Бизнесу Приморья предлагают антикризисные меры поддержки

Третьей по популярности стала антикризисная мера поддержки, стартовавшая в июне, — комплекс по размещению предпринимателей на государственных и коммерческих торговых площадках. Ее получили более 25 компаний Приморья — как действующих поставщиков участников госзакупок, так и новые предприятия, которые раньше никогда не заходили на тендерные площадки. В рамках комплексной поддержки предпринимателям помогли оформить электронную подпись, настроить рабочий кабинет на торговых площадках, зарегистрировать поставщика в Единой информационной системе, открыть спецсчет и сделать рассылку торгов по сфере деятельности предпринимателя. Также специалисты РЦИ на каждом этапе консультировали по эффективному поиску торгов и сопровождали процесс закупок под ключ.