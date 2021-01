Бизнесу Приморья предлагают антикризисные меры поддержки

В Региональном центре инжиниринга (РЦИ) — подразделении центра «Мой бизнес» 159 услуг получили предприятия Приморья. Таковы итоги за 2020 год.

Как рассказали в РЦИ, самой востребованной у приморских предпринимателей стала услуга по проведению испытаний и сертификации продукции. За ней обратилось 43 предприятия края — 19 компаний уже получили услугу, еще 24 — в работе. Всего в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», с начала 2020 года Региональный центр инжиниринга (РЦИ) оказал 46 экспертных консультаций и 113 эксклюзивных услуг. Одной из востребованных стала услуга по проведению анализа потенциала и индекса технологической готовности (ИТГ) предприятия. Как пояснил директор РЦИ Сергей Капацын, оценка уровня технологической готовности отражает уровень готовности предприятия к инновационной деятельности, внедрению новых технологий и модернизации. Третьей по популярности стала антикризисная мера поддержки, стартовавшая в июне, — комплекс по размещению предпринимателей на государственных и коммерческих торговых площадках. Ее получили более 25 компаний Приморья — как действующих поставщиков участников госзакупок, так и новые предприятия, которые раньше никогда не заходили на тендерные площадки. В рамках комплексной поддержки предпринимателям помогли оформить электронную подпись, настроить рабочий кабинет на торговых площадках, зарегистрировать поставщика в Единой информационной системе, открыть спецсчет и сделать рассылку торгов по сфере деятельности предпринимателя. Также специалисты РЦИ на каждом этапе консультировали по эффективному поиску торгов и сопровождали процесс закупок под ключ. Также Региональный центр инжиниринга оказывает комплексные услуги на основании созданной для производства индивидуальной карты развития (ИКР). Так, в 2020 году в рамках реализации ИКР в компании «Дальстам-Марин» специалисты центра помогли разработать технические решения, которые позволили предприятию получить жизнестойкую молодь тихоокеанской устрицы в заводских условиях. Кроме того, при поддержке центра предприятиям Приморья написали 10 профессиональных бизнес-планов, помогли зарегистрировать более 10 товарных знаков в России на их продукцию, разработали девять технических решений для внедрения цифровизации. Также специалисты помогли компаниям провести шесть маркетинговых исследований. В 2020 году Региональный центр инжиниринга продолжил работу по «выращиванию» поставщиков для крупных заказчиков из компаний малого и среднего бизнеса. На основании предложений заказчиков сформировали реестр приоритетной продукции Приморья на 2020 год, предприятиям оказали комплексную поддержку. Например, научно-производственной компании «Далькорм» специалисты РЦИ помогли зарегистрировать торговую марку на выпускаемую продукцию, разработать бизнес-план, разместить на тендерных площадках.

