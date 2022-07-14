Сколько стоит морская прогулка во Владивостоке

Морские экскурсии уже привычны жителям Приморья. Кроме демократичной цены есть в них и иная прелесть: в большинстве своём они проходят на большом катере или теплоходе группой до 20 человек. В экскурсию входят рассказ об исторической значимости достопримечательностей (островов, бухт, мысов), их особенностях, а также возможность полюбоваться природой и мостами города. Еду, напитки и другие вещи нужно брать с собой отдельно.