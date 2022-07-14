Сколько стоит морская прогулка во Владивостоке

Жители Приморья и отпускники из других регионов России могут отправиться в небольшое морское путешествие непосредственно в краевом центре — благо, соответствующих предложений от бизнеса в столице Дальнего Востока в изобилии.
Аренда судна
Арендовать можно как небольшую лодку для рыбалки, так и судно, исходя из поставленной цели. Это может быть как обычная рыбалка, так и корпоративная тусовка», романтическое свидание или деловая встреча. Маршрут арендатор выбирает сам, или с помощью капитана.
Небольшие катера вместимостью до 4 человек заказывают в среднем на несколько часов или на целый день, зачастую — порыбачить. Морские «такси» доставляют от места до места, также на них проводят небольшие по длительности экскурсии. Подобный вид отдыха понравится и парам, которые хотят провести романтический вечер вдали от города.
Цены варьируются от 6 до 12 тысяч рублей за день. Еду, напитки и другие необходимые вещи нужно брать с собой.
Парусная яхта подходит для компаний от 6 до 12 человек. Их используют для неспешных морских прогулок по выбранному маршруту, отдыха с друзьями, фотосессий или празднования дня рождения в кругу близких. Некоторые организации наряду с современными удобствами на борту (туалет, телевидение, музыка, каюты) предлагают готовые блюда и ресторанное обслуживание (кейтеринг) или делают предзаказ морепродуктов.
Стоимость подобного удовольствия — от 13 до 60 тысяч рублей за день.
Яхта «забугорного» производства с двумя или тремя палубами вмещает до 35 человек. Это идеальный вариант для проведения корпоратива, свадьбы с небольшим количеством гостей, деловых встреч. Арендуя яхту клиенты получают полный набор услуг, где, что называется, всёе включено. Доставка до борта, еда (кейтеринг), обслуживание за столом, вся необходимая техника (в том числе кондиционер или, если потребуется, обогреватель, кофемашина), развлекательная программа (дайвинг, сапы, водные лыжи, круг, парашют и так далее) — учтено каждое пожелание клиента.
Цена такого удовольствия — от 35 до 180 тысяч за день.
Арендовать все вышеперечисленные транспортные средства можно на популярном в Приморье сайте объявления «Дром».
Экскурсии
Если точный маршрут познавательной прогулки вы ещё не придумали, а узнать новое и получить позитивные эмоции хочется — во Владивостоке проводится множество экскурсий на любой вкус.
САП-прогулка — самый популярный вид отдыха среди приморцев и гостей края. На сапах можно вплавь добраться до необычайно красивых бухт, выбрав один или несколько из предложенных вариантов маршрута, посмотреть на Владивосток со стороны моря. Подобная активность позволяет получить фотографии на память и приятные впечатления.
Цена прогулки — от 1 800 до 5 000 рублей за два часа. В стоимость входят экипировка, подготовленные сапы и иногда — фотограф. Перекус и еда исключительно по вашей инициативе.
Уроки парусного спорта набирают обороты. Записавшимся на уроки расскажут принципы управления и движения парусного судна, его особенности. После обучения наставник разрешает совершать плавание самостоятельно. Яхтинг порадует любителей сконцентрироваться на моменте «сейчас».
Цена вопроса — от 2 до 15 тысяч рублей за занятие (в среднем оно длится два часа) в группе от двух человек. Еду и обмундирование не предоставляют, если только вы не выберете специальную школу — там выдают экипировку.
Морские экскурсии уже привычны жителям Приморья. Кроме демократичной цены есть в них и иная прелесть: в большинстве своём они проходят на большом катере или теплоходе группой до 20 человек. В экскурсию входят рассказ об исторической значимости достопримечательностей (островов, бухт, мысов), их особенностях, а также возможность полюбоваться природой и мостами города. Еду, напитки и другие вещи нужно брать с собой отдельно.
Цена таких поездок балансирует от 900 до 2100 рублей с одного человека. Вечерами при ясной погоде организаторы предложат проводить закат под живую саксофонную музыку.