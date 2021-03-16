В Росбанке во Владивостоке сменился руководитель

В Росбанке во Владивостоке сменился руководитель

Сегодня, 20:10БизнесФото: Медиахолдинг1MiНовым директором стала суперфиналист федерального конкурса управленцев
Новым директором стала суперфиналист федерального конкурса управленцев «Лидеры России»

Светлана Репина назначена директором территориального офиса Росбанка во Владивостоке.

Стратегическая задача, поставленная перед руководителем подразделения, — укрепление позиций банка и наращивание объемов бизнеса в регионе.

Светлана Репина сконцентрируется на повышении эффективности работы команды и уровня предоставляемого сервиса. Также будет продолжена работа по реализации стратегии Росбанка, направленной на расширение клиентской базы и развитие транзакционного бизнеса. В составе территориального офиса Росбанка во Владивостоке функционируют семь дополнительных офисов, расположенных в Приморском крае и на территории Сахалинской области — это Владивосток, Южно-Сахалинск, Артем, Уссурийск, Лучегорск.

«Светлана присоединилась к команде Росбанка в 2019 году, переехав в город Владивосток из Хабаровска. За ее плечами 11 летний успешный опыт руководства продажами и развития операционной банковской сети в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, а также три года управления проектами на „Почте России“. В 2020 году Светлана стала суперфиналистом федерального конкурса управленцев АНО „Россия — страна возможностей“ — „Лидеры России“, выиграла грант на обучение и доказала свои высокие управленческие компетенции…», — отметила Наталья Попова, управляющий директор департамента сети и развития продаж Росбанка на Дальнем Востоке.

Досье «Золотой Рог»

Светлана Репина окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит», а также Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция».

В настоящее время проходит обучение на EMBA Kingston в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Светлана Репина имеет общий стаж работы в банковской сфере более 15 лет, карьеру начала в 2005 году в Сбербанке, пройдя путь от специалиста по кредитованию физических лиц до начальника отдела организации продаж по Дальнему Востоку, начальника управления продаж и обслуживания в сети ВСП Хабаровского края. С 2016 по 2019 г. работала руководителем отдела мониторинга и управления сетью отделений АО «Почта России» в Дальневосточном макрорегионе.

С 2019 года являлась заместителем директора по розничному бизнесу территориального офиса Росбанка во Владивостоке. По итогам двух лет работы офисы в подчинении Светланы входили в десятку лучших в рейтинге по России.

Сюжеты:
Приморье
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