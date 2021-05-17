Гольф-парк, онлайн-медицина и дата-центр: во Владивостоке обсудили инвестпроекты из Южной Кореи

Инвестиционные проекты в сферах туризма, медицины и цифровизации Владивостока обсудили сегодня, 17 мая, в администрации города с представителями Корпорации KT из Республики Корея. Провел встречу первый вице-президент Корпорации КТ Мун Сонг Ук.

Среди участников встречи: глава Владивостока Олег Гуменюк, замглавы администрации города Максим Акульшин, начальник управления международных отношений Юрий Журавель, начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко, а также представитель Корпорации развития Дальнего Востока Алексей Дунаев. В составе делегации из Республики Корея были: исполнительный советник Корпорации КТ Ю Ван Рёнг, первый вице-президент Корпорации КТ Мун Сонг Ук, старший менеджер Корпорации КТ Ли Чжонг Ил, менеджер Корпорации КТ Estate Чжонг Хак Чжин, директор компании GBM Logistic Пак Чже Сонг, директор компании SGI Consulting Ли Ёнг Чжун, менеджер компании SGI Consulting Юн Сонг Вон. «Радует, что Владивосток привлекает внимание зарубежных инвесторов. Мы готовы к обсуждению проектов, которые могли бы поспособствовать развитию нашего города. Особое внимание хотели бы уделить вопросам создания и развития туристических мест», — сказал Олег Гуменюк. По словам исполнительного советника Корпорации КТ Ю Ван Рёнга, компания подготовила четыре проекта, которые могут быть реализованы во Владивостоке — это строительство гостиницы и гольф-парка, создание центра здоровья. Еще один проект в сфере онлайн-медицины презентуют во время проведения Восточного экономического форума в сентябре 2021 года. «Сейчас мои коллеги знакомятся с Владивостоком. Это поможет нам более детально проработать наши предложения. Также хочу отметить, что, помимо вышеуказанных проектов, мы готовы подготовить предложения по внедрению технологий „умного города“, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры», — заявил Ю Ван Рёнг. Глава Владивостока отметил, что работа в этом направлении уже ведется. В приморской столице принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), в которой разработана стратегия для решения транспортных проблем города. Сюда входит детальный план мероприятий в области дорожного строительства, развития общественного транспорта и разумного внедрения интеллектуальных транспортных систем. «Также сейчас ведется строительство многоуровневых автоматизированных парковок. Такая мера позволит освободить улицы Владивостока от хаотично припаркованных автомобилей, оставить больше места для прогулок. Но, безусловно, мы готовы работать с инвесторами в этом направлении», — заявил мэр. В завершении встречи Олег Гуменюк поблагодарил корейскую делегацию за интересные предложения — стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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