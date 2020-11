Билайн показал высокие скорости 4G во время ВЭФ-2019

Технология Massive MIMO позволила обеспечить связь 4G+ (LTE-Advanced) и высокие скорости на территории ДВФУ во время Восточного экономического форума.

Технология Massive MIMO позволила обеспечить связь 4G+ (LTE-Advanced) и высокие скорости на территории ДВФУ во время Восточного экономического форума. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подводит итоги работы сети мобильной связи в период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) 2019 во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Александр Тепляков, территориальный управляющий Приморского кластера: «Сегодня высокоскоростной мобильный интернет на персональном гаджете – это один из залогов успеха в бизнесе, а в данном случае в продуктивной работе участников форума. С целью поддержания качества связи на высоком уровне мы в Билайн для своих абонентов дополнительно обновили оборудование на узлах связи, ведущих в направлении ДВФУ, и развернули на территории ВУЗа технологию Massive MIMO, что в совокупности позволило обеспечить связь уровня 4G+ или LTE-Advanced даже в часы пиковой нагрузки на сеть: я лично зафиксировал скорость более 80 Мбит/с в главном корпусе ДВФУ в разгар одного из дней форума. Наши технические специалисты подтвердили, что в течение всего периода ВЭФ сеть справлялась с нагрузкой на 100%, и абонентам массово была доступна скорость 80-100 Мбит/с». Абоненты Билайн в период с 4 по 6 сентября активно пользовались мобильным интернетом. За первую рабочую неделю осени, включающую дни проведения ВЭФ-2019, со 2 по 6 сентября в зоне базовой станции c технологией Massive MIMO зарегистрировалось в 2,5 раза больше абонентов, чем в тот же период неделей ранее, а объем скачиваемого пользователями LTE трафика вырос почти в 3 раза. Технология Massive MIMO, запущенная на сети Билайн во Владивостоке, одна из ключевых технологий для построения в будущем 5G, позволяющая за счет дополнительной секторизации базовых станций обеспечить большую емкость сети и качественный доступ в интернет в условиях максимальной концентрации абонентов. Базовая станция с Massive MIMO расположена в районе 9-го корпуса ДВФУ. Зона ее покрытия распространяется также на корпусы C, E, F, 10 и 11, где расположены Инженерная школа, Школа гуманитарных наук, гостиничный комплекс «Южный». Газета «Золотой Рог», Владивосток.

