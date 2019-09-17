Билайн показал высокие скорости 4G во время ВЭФ-2019

Александр Тепляков, территориальный управляющий Приморского кластера: «Сегодня высокоскоростной мобильный интернет на персональном гаджете – это один из залогов успеха в бизнесе, а в данном случае в продуктивной работе участников форума. С целью поддержания качества связи на высоком уровне мы в Билайн для своих абонентов дополнительно обновили оборудование на узлах связи, ведущих в направлении ДВФУ, и развернули на территории ВУЗа технологию Massive MIMO, что в совокупности позволило обеспечить связь уровня 4G+ или LTE-Advanced даже в часы пиковой нагрузки на сеть: я лично зафиксировал скорость более 80 Мбит/с в главном корпусе ДВФУ в разгар одного из дней форума. Наши технические специалисты подтвердили, что в течение всего периода ВЭФ сеть справлялась с нагрузкой на 100%, и абонентам массово была доступна скорость 80-100 Мбит/с».