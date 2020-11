АО "ДРСК" ускоряет развитие инвестпроектов

Техприсоединение к электросетям в Приморье становится более быстрым и удобным

- Сергей Иванович, какова текущая ситуация с техприсоединением в приморском филиале АО «ДРСК»? - В 2018 году в наш филиал поступило более 5 тысяч заявок на техприсоединение, на реализацию которых было направлено более 1 млрд рублей. Количество построенных в 2018 году энергообъектов сопоставимо с сетевой инфраструктурой небольшого муниципалитета: приморский филиал АО «ДРСК» построил 186,7 км линий электропередачи напряжением 0,4-110кВ, установил 100 трансформаторных подстанций, ввел в работу пять новых подстанций 35-110кВ. Высокий спрос на техприсоединение сохраняется и в 2019 году: объем поступивших заявок за первое полугодие фактически равен объему зарегистрированных заявок за аналогичный период прошлого года. С начала 2019 года специалистами «Приморских электрических сетей» выполнено свыше 2 тысяч технологических присоединений, предоставлено подключенным потребителям 61,4 МВт мощности. Свыше 60% договоров на технологическое присоединение к объектам приморского филиала АО «ДРСК» заключено в структурном подразделении «Приморские южные электрические сети». Большинство подключений сегодня выполняется в южных районах Приморья - Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском районах, а также во Владивостокском городском округе, где в рамках обеспечения инфраструктурой участков для многодетных семей проведена реконструкция подстанции «Лазурная» с переводом объекта на напряжение 110 кВ, и продолжается строительство сетей 0,4 кВ. Добавлю, что более 90% от общего количества выполненных в 2019 году присоединений составили заявители льготной категории – физические лица и представители малого бизнеса. В целом, за последние несколько лет в Приморье проделана большая работа по упрощению и ускорению процедуры технологического подключения к электрическим сетям, повышению доступности данной услуги для всех категорий потребителей, включая средний и малый бизнес, а также физических лиц. «Приморские электрические сети» находятся в постоянном диалоге с администрацией Приморья и ее подведомственными структурами, которые отвечают за состояние инвестиционного климата в регионе. Благодаря этому удалось сделать процедуру техприсоединения абсолютно прозрачной. Со своей стороны, приморский филиал АО «ДРСК» содействует скорейшему началу новых инвестпроектов через обеспечение заявителей необходимой сетевой инфраструктурой в максимально короткие сроки. Все возникающие вопросы и планы дальнейшей работы регулярно обсуждаются на встречах специалистов ДРСК с представителями бизнеса и власти. Кардинально изменилась законодательная база, благодаря чему предприятия МСП имеют возможность на особых условиях подключиться к наиболее востребованной мощности – до 150 кВт. - В чем заключается особенность техприсоединения льготных категорий потребителей? - Срок подключения льготных категорий заявителей к сетям составляет четыре месяца, тогда как условия и сроки подключения остальных потребителей определяются договорами. При этом зачастую требуется подключить участки, удаленные от сетевых объектов компании, что приводит к необходимости строить инфраструктуру «с нуля» и, как следствие, к росту удельной стоимости одного подключения. Однако мы всегда идем навстречу тем, кто уже приступил к реализации своего проекта. Недавний пример – подключение «дальневосточного гектара» в районе села Оленевод. Хотя затраты АО «ДРСК» на строительство сетей к участку составили 4 млн рублей, а плата за техприсоединение – 20 тысяч рублей, после обращения владельца гектара нами было принято решение продлить ЛЭП еще на 250 м – до новой точки ввода. В ближайшее время подключение будет обеспечено. Подчеркну: наши специалисты оперативно реагируют на все вопросы, возникающие в процессе техприсоединения, а все необходимые контакты заявители могут найти на официальном сайте АО «ДРСК». - Существуют ли сегодня в Приморском крае какие-либо ограничения на техприсоединение новых предприятий? - Единственное ограничение связано с инфраструктурой – как я сказал выше, наибольшее количество заявок мы получаем на юге Приморья, однако здесь бывает проблематично найти «свободные» мегаватты, а строительство новых сетей для энергозатратных предприятий имеет высокую стоимость. В Хасанском, Партизанском, Шкотовском районах, и особенно во Владивостоке и Артеме имеются ограничения по доступной мощности. В то же время, у нас есть свободные мощности на остальных территориях края, и я рекомендовал бы бизнесу присмотреться к ним. - Расскажите, пожалуйста, в общих чертах о процессе подачи заявки на техприсоединение в онлайн-режиме. - Начну с того, что вся необходимая заявителям информация по техприсоединению размещена на официальном сайте в специальном разделе «Портал по работе с клиентами: технологическое присоединение» (по ссылке http://utp.drsk.ru). Здесь заявитель найдет нормативные акты, регулирующие процесс техприсоединения, подробные инструкции и образцы документов. Кроме того, у заявителя есть возможность предварительно рассчитать необходимую мощность и примерную стоимость подключения. Важно, что в свободном доступе на сайте АО «ДРСК» находится геоинформационная карта, позволяющая увидеть, какие подстанции находятся вблизи предполагаемого места подключения, а также узнать о наличии на них свободной мощности. В первом полугодии 2019 года около четверти всех заявок на подключение было подано через специальную форму в разделе «Личный кабинет» на официальном сайте АО «ДРСК» https://lk.drsk.ru. В электронной заявке требуется заполнить необходимые сведения, а также загрузить соответствующие копии документов. Подача заявки посредством «Личного кабинета» позволяет в режиме реального времени отслеживать все этапы ее исполнения и взаимодействовать с АО «ДРСК» через специальные сервисы обмена информацией и документацией. А также получать и подписывать документы на технологическое присоединение возможно электронной цифровой подписью, без посещения офиса компании. Мы постоянно работаем над расширением функций личного кабинета и улучшением его информативности, стремясь сделать процесс взаимодействия с АО «ДРСК» максимально удобным для заявителей. Добавлю, что на нашем сайте есть контакты руководителей по направлению техприсоединения, с которыми можно обсудить любые возникающие вопросы. На фото: Директор филиала «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Сергей Чутенко: «За последние несколько лет в Приморье проделана большая работа по упрощению и ускорению процедуры технологического подключения к электрическим сетям, повышению доступности данной услуги для всех категорий потребителей, включая средний и малый бизнес, а также физических лиц».

