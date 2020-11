Дорожники Владивостока вышли на ручную уборку снега

Ликвидация последствий непогоды продолжается на магистральных и внутриквартальных дорогах Владивостока

Ликвидация последствий непогоды продолжается на магистральных и внутриквартальных дорогах Владивостока 18 ноября на уборку снега на тротуарах, лестницах, виадуках, а также в скверах, парках и на других пешеходных территориях города вышли рабочие муниципального учреждения «Содержание городских территорий». Помимо этого работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются на магистральных и внутриквартальных дорогах Владивостока. Также к уборке должны присоединиться сотрудники управляющих компаний, организаций и предприятий всех форм собственности. В свою очередь, они обязаны своевременно очистить от снега и образовавшейся наледи прилегающие к их подведомственным зданиям территории. Ответственные лица, отвечающие за уборку территории, обязаны иметь необходимое количество противоголедных материалов и должны обеспечить своевременную очистку и обработку дорог и тротуаров. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304. Фото – МБУ «Содержание городских территорий» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

