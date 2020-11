Развлечения в Приморье ждут серьезных инвестиций

В бухте Муравьиная под Артемом в 2020 году завершится второй этап реализации проекта «Приморье» - масштабного развлекательного курорта на территории 619 гектаров, основной частью которого является игорная зона. Общий объем инвестиций составит более 117 млрд рублей. Развлекательные объекты, которые сегодня создаются на территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК) «Приморье», - это пример внедрения лучших туристических практик со всей России и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Курорт, который уже после 2025 года будет приносить в бюджет Приморского края не менее 3,5 млрд рублей ежегодно, обещает стать не только самым масштабным туристическим проектом на территории Дальнего Востока России, но и центром притяжения миллионов туристов. О том, как курорт обживают новые инвесторы, «Золотому Рогу» рассказали в АО «Корпорация развития Приморского края». - Проекты компании направлены на комплексное развитие Приморского края и решение вопросов, волнующих местных жителей, - говорит генеральный директор АО «КРПК» Ольга СУН-ЖАЮ. – Цель нашей работы - повышение уровня жизни людей, поддержка проектной деятельности и территориальное благоустройство региона. Игорная зона «Приморье» начала работу в 2015 году, когда был открыт гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal. Ежегодно его посещает около 350 тыс. человек, треть из которых составляют игроки из КНР и Республики Корея. Проект был реализован при участии известного игорного инвестора - компании Melco International Inc. Общая сумма инвестиций в первый объект составила около $220 млн. По словам руководства компании Summit Ascent Holdings Ltd., следующим этапом для инвестора станет строительство объектов второй фазы, а именно - второго гостиничного комплекса с казино, ресторанами и барами, торговыми зонами, а также апартаментами и гостевыми виллами. Проектом ИРК «Приморье» предусмотрено 11 развлекательных объектов на территории в 263 гектара. Параллельно идет развитие развлекательного сектора, что позволит создать в Приморье туристический курорт не только для игроков казино, но и для массового туриста. На данный момент сумма инвестиций по заключенным договорам составляет 78,5 млрд рублей. При этом с момента выхода проекта на полную мощность общая сумма консолидированного налога составит более 8 млрд рублей ежегодно, из которых налоговые поступления от игорного бизнеса в бюджет Приморского края - почти 3 млрд рублей. Проект сгенерирует не менее 20 тыс. рабочих мест, в связи с чем в планах - создание единого кадрового центра для объектов курорта и строительство жилья для работающего персонала. До конца этого года в ИРК «Приморье» должны заработать гостинично-развлекательный комплекс Naga Vladivostok и казино Shambala. По подсчетам КРПК, за счет работы двух новых объектов количество туристов в игорной зоне увеличится до 1,2 млн человек в год. Ежегодная сумма налоговых поступлений в бюджет региона составит около 500 млн рублей. Будет создано более тысячи рабочих мест. Проект Naga Corporation (строительство курирует один из общепризнанных лидеров азиатской игорной индустрии компания Naga Corp Ltd.) на первом этапе представит собой 4-звездочный гостиничный комплекс на 11 этажей с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом. Всего предусмотрено три этапа строительства - общий объем инвестиций составит $350 млн. Компания «Шамбала» стала участником проекта в 2018 году, и на сегодняшний день это самый быстроразвивающийся проект российской компании на территории ИРК «Приморье». Инвестор заявил о создании развлекательного комплекса с гостиницей категории «пять звезд» на 270 номеров, которая включит в себя казино, рестораны, барную зону, несколько сцен, гранд-буфет с «открытой кухней», спа-салон, ночной клуб. Общий объем инвестиций составит 8 млрд рублей. В 2021 году планируется запуск гостинично-развлекательного комплекса Imperial. Новый объект в характерном для России эклектичном архитектурном стиле оценивается в более $250 млн. Согласно проекту, комплекс представляет собой гостиницу минимум на 360 номеров, а также игровую площадь, включающую казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, общий игровой зал, зал повышенных ставок, VIP-зал. Помимо казино, проект комплекса включает в себя ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1,5 тыс. квадратных метров, спа-зону с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента. Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы. Мы заинтересованы в новых инвесторах. На сегодняшний день еще есть свободные территории под строительство гостиниц и казино, а также ведется работа по расширению возможностей неигрового развлекательного сегмента - концепция курорта включает в себя не только игорную зону, но и предусматривает развлечения для семейного и молодежного отдыха, например, парк развлечений или аквапарк. В 2018 году в результате объединения интегрированного развлекательного курорта «Приморье» и гостиничного комплекса «Теплое море» был сформирован туристский кластер «Приморье», который включили в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы». Южнокорейская компания Ramid Hotels & Resorts намерена построить в ИРК «Приморье» гольф-поле и казино. Кроме того, корейская компания готова совместно с российской стороной участвовать в разработке законодательных условий для развития туристического бизнеса в Приморье на уровне признанных мировых развлекательных центров - Лас-Вегаса, Гонконга и Дубая. Также о строительстве в игорной зоне гольф-поля за $2 млрд заявила другая южнокорейская компания Dongnam Industry Co., Ltd., ее российским партнером выступает компания Vladivostok Country Club. Инвестор рассчитывает реализовать проект в течение года с момента получения земельного участка в аренду - первый этап включит в себя создание 9 лунок, строительство клубного домика и сопутствующих объектов инфраструктуры. Следующим этапом инвестор планирует построить гостиницу категории 4 звезды на 100 номеров и сделать еще 9 лунок для гольфа. Только в создание гольф-поля планируется вложить порядка $30 млн. Еще одна корейская компания K International Inc. намерена построить игорно-развлекательный комплекс с объемом вложений $300 млн. На фото: Один из вариантов обустройства интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Проект Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.