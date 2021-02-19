«Терминал Астафьева» собирает центральную башню навеса для закрытой перевалки угля уникальным краном

В городе Находка на причале «Терминал Астафьева» специалисты предприятия начали сборку металлоконструкций будущего навеса над площадкой закрытой перевалки угля. В этом задействован уникальный для Дальнего Востока подъёмный кран грузоподъёмностью 250 тонн, способный поднимать балки на высоту 77 метров.

Технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов сообщил, что основные работы по сборке навеса будут проходить на высоте 40 метров, поэтому для них и выбрали кран «Кобелко 7250». Перед началом сборки техника прошла необходимые испытания. «Гусеничный, маневренный кран с большой высотой стрелы позволит проводить работы максимально качественно. В настоящий момент кран уже приступил к сбору центральной вспомогательной башни — временной конструкции, необходимой для сборки элементов навеса. При этом работы идут прямо во время производственного процесса предприятия», — сообщил Виктор Панов. АО "Терминал Астафьева" Сперва специалисты собирают фрагменты панелей металлического навеса на сборочной площадке внизу. Это кропотливая работа — только на одном из самых крупных фрагментов понадобится использовать 4 тысячи болтов, гаек и шайб. Затем следует монтаж на капителях — расширениях бетонных опор. По словам главного инженера компании-подрядчика «Альпар Плюс» Дмитрия Малахова, объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке. Отметим, что металлоконструкции навеса были изготовлены в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Лёгкость и прочность им придаёт «диафрагма» из тросов, которые натягиваются под определённое усилие. Монтаж ведётся без остановки обычного производственного процесса предприятия и строго по графику. Сейчас уже готовы шесть уникальных конструкций, возводится опалубка следующей капители. Проектированием навеса занималась испанская компания Gaptek с мировым именем. При этом были учтены суровые приморские погодные условия — сильные ветра и регулярные циклоны, конструкция обязана выдержать всё это. Перед тем, как поставить задачу проектировщикам, в «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. АО "Терминал Астафьева" Навес — не единственный элемент технологий закрытой перевалки в «Терминале Астафьева». Ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа для перемещения угля по территории порта и телескопическая погрузочная машина для перегрузки в трюмы. «Монтаж крытого навеса на „Терминале Астафьева“ — это следующий шаг по переходу на экологически безопасную перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедрённых на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», — рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

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