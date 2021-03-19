Приморскому бизнесу предложили вложиться в белорусские проекты

По словам представителей краевого правительства, приморцы могут вложить средства в развитие производства на базе ОАО «Вольт» в Могилеве, в создание базы отдыха в деревне Дубовка Бобруйского района, модернизацию деревообрабатывающего предприятия ООО «Микроматика» на территории свободной экономической зоны «Могилев».
«В Могилевской области сформированы все условия для создания и развития бизнеса: действуют особые экономические зоны, предусмотрены административные преференции. Например, резиденты свободной экономической зоны „Могилев“ освобождены от уплаты налога на прибыль, частично — от налога на недвижимость и земельного налога. Земельный участок предпринимателям предоставляется бесплатно на 99 лет. Также на территории СЭЗ действует процедура свободной таможенной зоны», — рассказал глава Могилевского агентства регионального развития Виктор Акимов.
При развитии бизнеса на территории средних, малых городских поселений, в сельской местности Могилевской области предпринимателей на семь лет освободят от уплаты налога на прибыль, налога на недвижимость, от внесения госпошлины за выдачу лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.
Также предприниматели смогут заключить инвестиционный договор — с ним инвестор получит дополнительные правовые гарантии защиты своего капитала, налоговые льготы и преференции.
«Наше агентство ведет несколько направлений деятельности. Так, мы помогаем малым предприятиям, развиваем IT-сферу. На данный момент работаем над формированием местного IT-кластера. Кроме того, в частном порядке занимаемся сопровождением предпринимателей, реализующих проекты на территории области», — заявил Акимов.
По словам директора Инвестиционного агентства Приморского края Игоря Трофимова, стороны займутся поиском партнеров для совместной реализации проектов, поддержкой инвесторов.
«Беларусь — один из важных партнеров Приморского края. Уже сейчас в муниципалитетах Приморья представлена товары белорусского производства — это продукты питания, одежда и многое другое. Наша цель — развивать и дальше имеющееся сотрудничество, инициируя кооперацию приморских и белорусских предпринимателей при развитии крупных инвестиционных проектов», — рассказал Трофимов.
В правительстве региона отметили, что реализация совместных проектов стала главной темой беседы губернатора Приморья Олега Кожемяко и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко осенью 2020 года.