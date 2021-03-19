Приморскому бизнесу предложили вложиться в белорусские проекты

«Беларусь — один из важных партнеров Приморского края. Уже сейчас в муниципалитетах Приморья представлена товары белорусского производства — это продукты питания, одежда и многое другое. Наша цель — развивать и дальше имеющееся сотрудничество, инициируя кооперацию приморских и белорусских предпринимателей при развитии крупных инвестиционных проектов», — рассказал Трофимов.