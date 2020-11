Продажу алкоголя в жилых районах предлагают запретить

Куда переедут алкомаркеты, если спиртное не смогут продавать в магазинах, открытых в многоквартирных домах?

Куда переедут алкомаркеты, если спиртное не смогут продавать в магазинах, открытых в многоквартирных домах? Место ему — в алкомаркетах, расположенных в удалении от жилых районов. К этому призвал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в пресс-центре «Парламентской газеты» Сколько пьют россияне Согласно официальной статистике, любовь россиян к спиртным напиткам идёт на убыль: если в 2008 году среднегодовое потребление алкоголя доходило до 18 литров на душу населения, то сейчас этот показатель приблизился к десяти литрам в год. «Однако на самом деле мы понимаем, что эти показатели намного выше — есть территории, целые регионы, с высоким уровнем потребления алкоголя, произведённого с помощью самогонных аппаратов, то есть это спиртное вообще никак не учитывается», — пояснил в пресс-центре «Парламентской газеты» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Минздрав и Росстат уже занимаются разработкой новой методики оценки того, сколько пьют россияне — помимо объёмов официальных продаж спиртного, в расчёт примут объём выпитых «нелегальных» напитков, а также интерес к алкоголю, проявленный в отпуске за границей. И здесь возможны «сюрпризы», уверены эксперты. «Цифры, которые мы увидим после того, как методику скорректируют, нас не порадуют», — предупредил депутат. С тем, что реальное потребления алкогольной продукции на душу населения может значительно отличаться от официального, согласился и главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. «Я боюсь, к тем около десяти литрам, которые мы имеем, прибавится ещё примерно столько же», — сказал эксперт. И это притом что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доля годового потребления алкоголя на человека в стране должна составлять не более восьми литров. Если же в стране пьют больше, то это ставит под угрозу само существование нации. «Показательный пример, — отметил Николай Говорин. — После Нового года в нашей стране резко возрастает смертность мужского населения трудоспособного возраста — примерно на 37 процентов. На две недели после Нового года приходится пик смертности в России». Чем дальше от жилья будет продаваться алкоголь — тем лучше Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин отметил: Россия добилась признанных в мире успехов в области регулирования оборота алкоголя. В том числе благодаря внедрению системы ЕГАИС, в которой регистрируется движение этилового спирта и содержащей его продукции от производства до продажи. Тем не менее, по мнению экспертов, необходимо идти дальше. Следующим шагом, по словам Евгения Брюна, мог бы стать запрет на продажу спиртных напитков в небольших магазинах в жилых домах. «Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов, — подчеркнул он. — Что касается малых населённых пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени». По мнению эксперта, в этом отношении интересен опыт Чечни, где время продажи алкоголя сократили до минимума. Как пояснил Брюн, дело здесь не только в том, что табак и алкоголь — два токсичных вещества, которые сокращают продолжительность жизни. «Есть и социальные последствия (продажи алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах. — Прим. ред.) — во дворах играют дети, они смотрят на поведение взрослых и начинают повторять стереотип», — отметил он. Надежды в экспертном сообществе возлагают и на поддержку предложения Минздрава о повышении до 21 года возраста, с которого разрешена покупка алкоголя. «Этот вопрос решается, и надеюсь, что эта инициатива будет поддержана. Таким образом, алкоголь будет менее доступен для молодёжи», — сообщил Евгений Брюн. Ранее стало известно, что возможность увеличение возраста для покупки любого алкоголя до 21 года могут поддержать и в Минфине. Кстати, по данным ВЦИОМ, за повышение возраста продажи алкоголя выступают около 78 процентов россиян. Как ранее сообщал "Дальневосточный капитал", Управление Роспотребнадзора Приморского края опубликовало результаты токсикологического мониторинга по территории региона за первый квартал 2019 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2018 г. в Приморье было отмечено существенное снижение количества острых отравлений алкоголем и наркотическими веществами. Индекс распространенности случаев интоксикации спиртосодержащей продукцией на 100.000 населения региона составил 23,2 (на 27,7% ниже, чем в 2018). Ощутимо уменьшилось и количество смертей, причиной которых было отравление алкоголем, – показатель смертности составил 6,4. Снижение количества острых отравлений было выявлено на 16-ти территориях Приморского края. Наименьшие показатели были выявлены в Находке, Владивостоке, Уссурийске и Спасске-Дальнем. Как сообщают врачи и эксперты, улучшения ситуации в регионе удалось достичь благодаря пропаганде здорового образа жизни, борьбе с некачественным алкоголем, а также оказанию своевременной помощи людям с острой наркотической и алкогольной интоксикацией. Журнал "Дальневосточный капитал".

