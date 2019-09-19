Производители края могут показать свой товар лицом в Москве

Центр «Мой бизнес» приглашает приморских товаропроизводителей к участию в конкурсном отборе «Сделано в Приморье». Победители смогут выставить свою продукцию в павильоне края на Дальневосточной ярмарке, которая пройдет на Новом Арбате в Москве со 2 по 8 декабря. Подать заявку можно до 25 сентября по ссылке. Дальневосточная ярмарка – это одно из ключевых событий фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», который пройдет в этом году уже в третий раз. В течение целой недели жители и гости столицы знакомятся с туристическими достопримечательностями и культурой 11 регионов ДФО, пробуют и имеют возможность купить известные во всей стране дальневосточные деликатесы, а также сувенирную продукцию. Как пояснили в Центре «Мой бизнес», предлагаемые на конкурс товары должны иметь индивидуальную упаковку, документы, подтверждающие происхождение и безопасность для потребителей, собственную торговую марку, и предназначаться для розничной торговли в объектах нестационарной торговли. Рекомендуются для участия в отборе: – продукты питания, включая морепродукты, дикоросы и продукты их переработки, продукция пчеловодства, кондитерские изделия и иные продукты (за исключением биологически активных добавок, алкогольной продукции, сигарет); – сувенирная продукция, включая подарочные книги, брендированную одежду; – иные товары. Подать заявку можно до 25 сентября на сайте Центра «Мой бизнес» или на электронный адрес: larkina@cpp25.ru, указав в теле письма «Дальневосточная ярмарка на Новом Арбате». К заявке необходимо приложить: – прайс-лист на предлагаемую продукцию; – фотографии товаров; – документы, подтверждающие безопасность товаров (сертификаты соответствия). Контактное лицо: ЛАРКИНА Татьяна Юрьевна, 8 (914) 336-27-48. Специалисты отметили, что отбирать заявки будет комиссия Центра «Мой бизнес» по четырем критериям: соответствие вышеуказанным условиям, наличие зарегистрированной торговой марки, дизайн упаковки, либо самой продукции (при отсутствии упаковки) и стоимость изделий. Победителей объявят до 30 сентября. Они получат уведомление о результатах отбора и информацию о порядке участия в Дальневосточной ярмарке.