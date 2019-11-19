Логистические решения для интернет-торговли обсудят на форуме "Мой бизнес" во Владивостоке

Форум «Мой бизнес» пройдет во Владивостоке 24 ноября в кампусе Дальневосточного федерального университета. Получить подробную информацию о мероприятии и пройти бесплатную регистрацию можно на сайте https://мойбизнес.рф/events/vladivostok.