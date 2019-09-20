Во Владивостоке открывается персональная выставка Сергея Черкасова

Во Владивостоке открывается персональная выставка Сергея Черкасова

20 сентября 2019, 17:42
Бизнес
Вернисаж заслуженного художника России Сергея Черкасова пройдёт 20 сентября

Вернисаж заслуженного художника России Сергея Черкасова пройдёт 20 сентября

Творчество Сергея Черкасова широко известно далеко за пределами Дальнего Востока. Художник, получивший в своё время признание как мастер книжной иллюстрации, особо полюбился зрителю как автор работ, посвящённых Владивостоку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Открытие персональной выставки Сергея Черкасова пройдёт в «Новой галерее» 20 сентября в 16 часов по адресу: улица Семеновская, 9в.

Сергей Черкасов родился в 1948 году, в городе Артеме, Приморского края. В 1967 году он окончил Владивостокское художественное училище, в 1976 – Дальневосточный институт искусств. В 1987 году Сергей Черкасов стал членом Союза художников СССР. В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник России», а в 2012-м – звание «Почетный гражданин города Владивостока».

Журнал "Дальневосточный капитал".

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