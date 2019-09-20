Во Владивостоке открывается персональная выставка Сергея Черкасова

Сергей Черкасов родился в 1948 году, в городе Артеме, Приморского края. В 1967 году он окончил Владивостокское художественное училище, в 1976 – Дальневосточный институт искусств. В 1987 году Сергей Черкасов стал членом Союза художников СССР. В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник России», а в 2012-м – звание «Почетный гражданин города Владивостока».