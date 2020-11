Сдаем анализы: Резидент СПВ готов брать медицинский бизнес на аутсорсинг

Компания насчитывает 95 филиалов от Владивостока до Иркутска

Компания насчитывает 95 филиалов от Владивостока до Иркутска Группа компаний «Юнилаб» разработала программное обеспечение для сопровождения и обслуживания лабораторий и других медицинских организаций на территории свободного порта Владивосток. Инвестиционный проект стоимостью около 13 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и рассчитан на создание 95 рабочих мест. Статус резидента дал предприятию налоговые льготы, благодаря которым создана управляющая компания с высококвалифицированными кадрами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Сегодня ГК «Юнилаб» имеет сеть высокооснащенных клинико-диагностических лабораторий и медицинских центров на всей территории Дальневосточного федерального округа, которая насчитывает 95 филиалов от Владивостока до Иркутска. В штате 1,5 тысячи сотрудников. Как отмечает руководство компании, содержать в каждом городе коллективы управленцев, юристов, ИТ-специалистов бизнесу не рентабельно, так родилась идея автоматизировать и стандартизировать все процессы, организовав во Владивостоке единую управляющую компанию на все регионы. Главную роль сыграли преференции для резидентов СПВ, в частности, снижение социальных налоговых отчислений с 30 до 7,6 процента. «На сегодняшний день мы уже создали около 50 новых рабочих мест, - рассказывает генеральный директор ООО «Юнилаб» Юлия Тройнич. - По крупицам собирали и благодаря высоким заработным платам набрали штат профессионалов. Именно в этом уникальность статуса резидента СПВ – теперь нам не нужно задумываться о налогах, уже на этапе раскрутки мы сможем оплачивать труд достойно, не снижая свою прибыль, и вкладывать средства в развитие». Стандартизация бизнес процессов позволяет инвестору высвободившиеся деньги направлять на развитие и инновации. Проектная команда юристов, маркетологов, аналитиков, программистов управляет всеми филиалами. Повышается эффективность, сокращаются расходы на снабжение и логистику. Разработаны лабораторно-информационные системы. Высокотехнологичное оборудование позволяет предоставлять качественный медицинский сервис. Более того, команда «Юнилаб» готова помогать и коллегам – брать медицинский бизнес на аутсорсинг. И это только начало – программа развития инвестиционного проекта рассчитана на 10 лет. В ближайших планах ООО «Юнилаб» открытие во Владивостоке нового просторного офиса и вирусологической лаборатории, оборудованных по всем стандартам. Режим СПВ также позволяет получить земельный участок без торгов, чем резидент планирует воспользоваться, в перспективе построив во Владивостоке медицинский центр с услугами, аналогов которым в Приморье пока нет. Напомним, с момента вступления в действие закона «О Свободном порте Владивосток» АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключило 1 668 соглашений с инвестиционными проектами на сумму более 811 млрд рублей. Реализовано 175 проектов в области машино- и судостроения, сельского хозяйства, туризма, добывающей и пищевой промышленности, девелопмента и недвижимости, транспорта и логистики, медицины. Около 12 тысяч дальневосточников получили высокооплачиваемые рабочие места. Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал".

