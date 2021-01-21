В Приморье начали производить биотопливо

В Приморье начали производить биотопливо

Сегодня, 11:06
Бизнес
Photo: Правительство Приморского края
Общий объем планируемых инвестиций проекта — 3 миллиарда рублей
В Приморском крае состоялся запуск линии глубокой переработки отходов деревообрабатывающего производства.

Производственная линия мощностью 2 тонны топливных гранул в час стала частью большого инвестиционного проекта ООО «СЛПК-Групп» по комплексной переработке древесины мощностью не менее 90 тысяч кубических метров в год, который планируется завершить в 2022 году.

«Убежден, что все отходы лесоперерабатывающей промышленности могут и должны перерабатываться. Раньше сырье для производства пеллет — древесные опилки, которые неизбежно возникают в процессе деревообработки, просто выбрасывались. Это было большой проблемой не только для нашего предприятия, но и для всей отрасли края. Теперь мы производим из этих отходов биотопливо — продукцию, востребованную на внешнем и внутреннем рынках», — отметил генеральный директор предприятия Сергей Деревянко.

Константин Шестаков отметил значение нового производства для развития экономики муниципалитета и региона в целом. Общий объем планируемых инвестиций проекта — 3 миллиарда рублей, половина этой суммы уже вложена в оборудование и организацию производства. Создано 160 рабочих мест, из них 30 специалистов обслуживают новую линию. Средняя зарплата сотрудника этого производства составляет более 35,5 тысяч рублей, более 47 тысяч рублей — по всей группе предприятий.

«Это хорошие цифры, мы ждем подобного и от других предприятий отрасли. В свою очередь, Правительство Приморского края в настоящее время проводит работу по оптимизации административной поддержки предприятий лесной отрасли. Происходят большие перемены в органах власти, курирующих лесное направление, и мы приложим все усилия, чтобы эти перемены были к лучшему, и все участники рынка смогли в этом убедиться», — подчеркнул зампред.

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Приморье
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