Объем перевозок строительных грузов ПГК вырос на треть

Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 7 месяцев 2019 года перевез 530 тыс. тонн цемента и строительных грузов

Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 7 месяцев 2019 года перевез 530 тыс. тонн цемента и строительных грузов, что на 31% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этом сегменте увеличился на 49%, до 450 млн т-км. «Мы увеличили свою долю в объеме перевозок нашего ключевого партнера – холдинга «Востокцемент», отгружающего продукцию потребителям региона, а также Якутии и Восточной Сибири. Предприятие использует для транспортировки полувагоны и крытый подвижной состав ПГК, что позволяет нам максимально закрывать его потребности. Мы обеспечиваем своевременную подачу парка к местам погрузки, а также доставку груза получателям на строительных площадках федеральных и региональных объектов», – прокомментировал директор филиала Виктор Осипов. За январь-июль этого года объем перевозок в полувагонах вырос на 32%, до 500 тыс. тонн, в крытых вагонах – на 8%, до 30 тыс. тонн. Грузы следовали преимущественно в адрес грузополучателей Дальневосточного округа, Республики Якутии и Восточной Сибири. АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter