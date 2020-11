Первый пошел: От должности отстранён руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке

Во Владивостоке пятый день ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на город в первый рабочий день текущей недели

Во Владивостоке пятый день ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на город в первый рабочий день текущей недели Свой пост покидает руководитель муниципального предприятия «Содержание городских территорий», ответственного за уборку снега, наведение чистоты и порядка во Владивостоке – Игорь Стрельников. Об этом в ходе рейда по районам города сообщил глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк. По информации управления дорог и благоустройства администрации города, временно исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен Роман Симонов. Напомним, что во Владивостоке пятый день ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на город в первый рабочий день текущей недели. Снег убирают с помощью спецтехники и вручную. К уборке также привлекли дополнительные силы коммерческих организаций. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

