Школы Приморья закупили инженерные классы "РОББО" на 86 млн рублей

В 47 школах Приморского края открылись инновационные инженерные классы, где дети учатся робототехнике, программированию, схемотехнике, 3D-прототипированию и 3D-печати Победителем открытого аукциона на поставку образовательных комплексов, который состоялся в июле 2019 года, стал Приморский филиал «Ростелекома». Для оборудования школ выбрано решение российского разработчика образовательной робототехники, участника Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) и резидента «Сколково» — компании «РОББО». Сумма госконтракта — 86 млн рублей. Одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Образование» является модернизация уроков «Технология» в школах. Новую концепцию преподавания предметной области «Технология» Министерство просвещения РФ утвердило в конце 2018 года. Она предполагает введение в образовательный процесс таких предметов, как программирование, 3D-моделирование, прототипирование, робототехника и системы автоматического управления, технологии «умного дома», интернета вещей и др. Инженерные инновационные классы появились в 47 школах — как в крупных городах, так и в сельской местности. В октябре 2019 года обучение по работе с новым оборудованием прошли больше 100 педагогов края. Доступ к обучению с применением новых технологий получили порядка 15 000 школьников. В комплект каждого из классов вошли робототехнические конструкторы, которые позволяют создать и запрограммировать своего робота, 3D-принтер, на котором можно напечатать детали корпуса робота и другие изделия, центр 3D-прототипирования для лазерной гравировки и фрезерной обработки, цифровая лаборатория с разнообразными датчиками, которая позволяет изучать окружающий мир. «РОББО Класс» предназначен не только для организации уроков «Технология», но и изучения других предметов — например, для проведения опытов и реализации проектов на уроках физики, химии, информатики, естествознания, экологии, биологии. «Президент России неоднократно заявлял о необходимости воспитывать культуру инженерной и исследовательской работы в школах. Сегодня эту задачу реализуют Агентство стратегических инициатив, Кружковое движение НТИ и программа “Кадры для цифровой экономики” в рамках системы дополнительного школьного образования и модернизации уроков “Технология”. Приморский край – первый регион, который системно начал внедрять в школах новый стандарт в обучении предмету “Технология”. Чаще всего этот процесс носит точечный характер и отдается “на откуп” директорам школ, которые не всегда готовы к переменам. В Приморском крае инициатива модернизации системы школьного образования исходит непосредственно от губернатора региона, и это самым благоприятным образом сказывается на скорости и качестве подготовки молодых профессиональных кадров для новой цифровой экономики России», — отметил основатель компании «РОББО» Павел Фролов. «Робототехника и программирование относятся к перспективным направлениям, которые интересны нашей компании. Развивая инженерные способности школьников, мы способствуем появлению на рынке труда молодых талантливых специалистов, способных нестандартно мыслить и проектировать. Создание обучающих классов не было бы возможно без наших партнеров — компании “РОББО”, которая показала эффективность своих методик не только в России, но и в Финляндии, Японии, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Великобритании, США, Германии, Испании, Италии, Румынии, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Сотрудничая с ними, мы уверены, что получаем не просто оборудование, а комплексное решение, дополненное рекомендациями для педагогов, поурочными планами и постоянной технической поддержкой», — рассказал директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. «Что должно быть первой грамотностью сегодняшнего ребенка? Ответ очевиден, но совершенно невероятен. Алфавит — это прошлая реальность. Сегодня первой грамотностью является программирование. Детям с 3 лет нужно давать навыки алгоритмического мышления, навыки программирования, управления робототехникой — до того, как ребенок научился читать. Именно это формирует те основы мышления, которые позволяют ему быть успешным в том сумасшедшем мире, в котором мы с вами стремительно оказываемся. И это сегодня возможно, есть соответствующие методики и технологии», — прокомментировал специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. «Проект, который реализован в Приморье, — это прорыв для нашего резидента компании “РОББО”. Участие в исполнении госконтракта на сумму 86 млн рублей можно назвать признанием на государственном уровне. Технологии и методики “РОББО” в образовательной робототехнике не только выдерживают конкуренцию с иностранными решениями, но и превосходят их по глубине и возможностям применения в образовательном процессе. Надеюсь, другие регионы возьмут на вооружение опыт Приморья и начнут системно внедрять проверенные отечественные решения для модернизации уроков “Технология” в школах», — отметил руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Павел Кривозубов. Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб. 