Школы Приморья закупили инженерные классы "РОББО" на 86 млн рублей

«Робототехника и программирование относятся к перспективным направлениям, которые интересны нашей компании. Развивая инженерные способности школьников, мы способствуем появлению на рынке труда молодых талантливых специалистов, способных нестандартно мыслить и проектировать. Создание обучающих классов не было бы возможно без наших партнеров — компании “РОББО”, которая показала эффективность своих методик не только в России, но и в Финляндии, Японии, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Великобритании, США, Германии, Испании, Италии, Румынии, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Сотрудничая с ними, мы уверены, что получаем не просто оборудование, а комплексное решение, дополненное рекомендациями для педагогов, поурочными планами и постоянной технической поддержкой», — рассказал директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.