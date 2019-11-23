Заседание Оргкомитета ВЭФ-2020: Форум является инструментом развития Дальнего Востока

Как подчеркнул Юрий Трутнев, Восточный экономический форум проводится не как отдельное мероприятие, а является одним из элементов общей системы по развитию Дальнего Востока. «Эта работа идет уже 6 лет. Принято 45 законодательных актов по развитию Дальнего Востока, сформировано 20 территорий опережающего развития, свободный порт действует на территориях 5 регионов. С помощью режимов ТОР и свободного порта на Дальнем Востоке реализуется более 2 тысяч инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций по этим проектам составляет 4 трлн рублей. Уже проинвестировано 733 млрд рублей, построено более 250 предприятий. Более 70 тысяч человек получили землю в рамках программы „Дальневосточный гектар“, строят дома, ведут бизнес, создают фермерские хозяйства. Форум является той площадкой, которая позволяет представить и обсудить механизмы развития Дальнего Востока, понять, что нужно совершенствовать, на какие аспекты обратить внимание. Это площадка для встреч с крупными российскими и зарубежными инвесторами. Форум дает возможность обратить внимание Президента РФ Владимира Владимировича Путина на те вопросы, которые надо на Дальнем Востоке решать. Это тоже для нас очень важно. Третий год подряд в рамках Форума проводится заседание президиума Госсовета. Надеемся эту практику продолжить. Надо уже думать о следующем годе и о VI Восточном экономическом форуме. Площадкой проведения Форума по-прежнему останется Дальневосточный федеральный университет», – заявил он.