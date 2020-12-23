Шаг за шагом: «Фонд развития предпринимательства» помогает бизнесу с налогами, займами и даже Instagram

«Практически сразу после начала пандемии в крае были снижены налоговые ставки для малого и среднего бизнеса. Для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), ставка по объекту «доходы» сократилась с 6% до 1%, а по системе «доходы минус расходы» – с 15% до 5%. Причем ставки на налоги снизили не только для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики, но и для всего малого и среднего бизнеса, применяющего «упрощенку» по объекту «доходы» до 3% на 2020 год», – уточнила министр.