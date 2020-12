Шаг за шагом: «Фонд развития предпринимательства» помогает бизнесу с налогами, займами и даже Instagram

В Приморском крае подвели итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Основной оценкой реализации нацпроекта по развитию МСП является рост численности занятых в этом секторе экономики жителей Приморья. По прогнозам экспертов, к 2030 году их количество должно достичь 340 тысяч человек, а это около 18 процентов от всего населения Приморского края. И это несмотря на пандемию, которая нанесла бизнесу Приморья серьезный удар, особенно некоторым отраслям экономики. Уменьшение с увеличением По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в Приморье в сфере малого и среднего бизнеса работают порядка 222 тысяч человек. При этом с начала года численность сотрудников малых предприятий выросла на 1,8%, но количество самих предприятий сократилось на 4,2%. По данным на 1 декабря, в Приморье зарегистрировано более 84,7 тысяч компаний в сегменте малого и среднего бизнеса, при этом 53% - индивидуальные предприниматели. Также с начала года в крае открылось почти девять тысяч новых микропредприятий, численностью сотрудников до 15 человек, свою работу начали более шести тысяч новых индивидуальных предпринимателей. По словам министра экономического развития Приморского края Натальи Набойченко, совместными усилиями бизнеса и власти было сделано многое в этот непростой год. «Практически сразу после начала пандемии в крае были снижены налоговые ставки для малого и среднего бизнеса. Для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), ставка по объекту «доходы» сократилась с 6% до 1%, а по системе «доходы минус расходы» – с 15% до 5%. Причем ставки на налоги снизили не только для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики, но и для всего малого и среднего бизнеса, применяющего «упрощенку» по объекту «доходы» до 3% на 2020 год», – уточнила министр. Таким образом, максимальное снижение налоговых ставок коснулось более 33,8 тысяч компаний, а это больше трети от общего количества МСП, зарегистрированных в Приморье. Доступные средства При помощи институтов поддержки Приморского края малый и средний бизнес получил доступ к льготным займам. Ставки по ним также были снижены для бизнеса из пострадавших отраслей. Специально для них в 2020 году в МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» действовало два продукта: заём «Специальное предложение» и заём «Антикризисный». По ним бизнес мог получить до 5 млн рублей на срок до двух лет по ставке от 0,5% за первый год. Далее ставка будет равна ключевой, то есть 4,25% годовых. Предприниматели могли направить средства на оплату действующих договоров на поставку товаров, а также покрыть оплату коммунальных платежей, аренды помещения и выплату текущей заработной платы сотрудникам. Вместе с этими продуктами продолжали действовать и другие 12 кредитных линеек с максимальной годовой ставкой 4,25%, рассказала директор МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» Елена Карионова. «В 2020 году мы выдали 281 микрозайм на сумму более 260 миллионов рублей, из них 97 на сумму более 145 миллионов рублей было выдано по антикризисным программам под ставку 0,5% годовых», – сказала она. Если у бизнесмена нет возможности для обеспечения своего кредита, то он может обратиться в Гарантийный фонд Приморского края. В этом году Фонд также пошел навстречу бизнесу и снизил ставки по поручительствам до 0,5%. С начала года количество обратившихся предпринимателей выросло примерно на 10%. При этом количество полученных ими кредитов при поддержке фонда увеличилось на 30%, заявила исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер. «В текущей ситуации наше поручительство стало более востребованным, ведь мы разделяем с предпринимателями все риски по кредиту. Мы не только снизили ставку до 0,5% годовых, но и ускорили рассмотрение сделок до одного дня. С начала года 196 предпринимателей получили поручительства на сумму 1,5 миллиардов рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредитные средства в общем объеме 4,6 миллиардов рублей», – уточнила Ксения Плетцер. Помощь по делу Не все предприниматели с одобрением и полным пониманием отнеслись к новым финансовым продуктам и старались поддержать свой бизнес своими средствами и силами. Однако неожиданная ситуация с пандемией потребовала четких расчетов на каждый шаг, особенно в финансовых и юридических вопросах. Не каждый предприниматель может позволить себе в штате или даже на аутсорсинге иметь опытного юриста или бухгалтера. В такой ситуации бесплатную поддержку оказывал центр «Мой бизнес». Почти 4 тысячи предпринимателей обратились в центр за бесплатными услугами. Консультационной поддержкой воспользовалось практически 30% бизнесменов. Они получили порядка 1,4 тысяч экспертных консультаций. Причем больше 70% консультаций специалисты провели для предпринимателей, которые приехали из муниципалитетов края. Все в интернет! Основной тренд новой реальности — переход в онлайн. Это касается взаимодействия как с сотрудниками, поставщиками, партнерами, так и с клиентами. Руководителям бизнеса стало сложнее контролировать работу своей команды на расстоянии и это стало толчком для внедрения новых сервисов, о которых ранее никто не задумывался. Переход бизнеса в онлайн-пространство не всем дается легко, и, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, не хватит одной консультации. Для поддержки в данном вопросе, центр «Мой бизнес» специально переориентировал свои образовательные мероприятия и внедрил комплексные подходы для помощи перевода бизнеса в онлайн. Так появились новые обучающие курсы и вебинары: «Продвижение в интернете и социальных сетях», «Бизнес старт для начинающих», «Бизнес-старт для самозанятых», «Бизнес по франшизе», «Генерация бизнес-идеи», «Гибкие технологии управления». Всего с начала 2020 года в центре прошло более 164 обучающих мероприятий, которые помогли предпринимателям лучше узнать о возможностях, открывшихся перед ними. Однако, чтобы внедрить новые подходы в действующий бизнес, требуется особый индивидуальный подход. В проекте «Бизнес-наставничество» молодых предпринимателей интересовал вопрос трансформации бизнеса и работы в условиях пандемии. Многие были растеряны в связи с потерями клиентов, партнеров. Пострадавшим от COVID-19 нужно было не просто быстро переориентировать свой бизнес, но и переосмыслить проблемы, которые возникли в их деле. Ответить на этот вопрос и найти подходяще решение предпринимателям помогали также на проектах «Женское наставничество», акселераторах «Социальные инновации» и «Энергия экспорта», а также на индивидуальных экспертных цессиях. Окно в соцсети и за границу Самым популярным запросом по мерам поддержки от бизнеса была поддержка по выводу продукции в социальные сети, поэтому центр «Мой бизнес» разработал несколько программ, которые оказывали предпринимателям прямую поддержку. Поскольку Instagram является одной из самых популярных площадок, в центре создали новое направление консультаций по smm-продвижению. Для самозанятых граждан появилась более комплексная услуга – продвижение бизнес-аккаунтов в Instagram под ключ. В комплекс входит: разбор аккаунта, определение целевой аудитории, разработка стратегии продаж, составление контент-плана, создание визуального контента, копирайтинг, настройка профиля и его оформление. В пилотном проекте приняли участие 20 самозанятых, которые занимаются производством и продажей собственных товаров. Также для бизнеса специалисты центра разработали подобный комплекс на других площадках, например, Aliexpress.ru. Необходимость вывода товара в сеть потребовалась не только предпринимателям, работающим на российский рынок, но и экспортерам. Специалисты помогли им показать свой товар на восьми международных электронных площадках Satu.kz, ALL.BIZ, YORSO, Аmazon.co.jp, eBay.com, Alibaba.com, Amazon.com, Wechat. Для выхода на последнюю площадку эксперты разработали специальный акселератор «Энергия Экспорта». Особенность курса заключается в том, что продажи предприниматели будут проводить через популярные в Китае WeChat-сервисы — LuosiDadi, «ПинБа» и «Русский Государь» а также на крупных площадках Alibaba, Taobao и 1688. Все сервисы объединяют около 5 тысячах средних и мелких оптовиков по всему Китаю, которые обслуживают районные торговые точки. Трансформация продукции Разместить продукцию на электронных площадках можно лишь имея все разрешительные документы и сертификаты на нее. Процесс сертификации длительный и иногда довольно дорогостоящий. Однако с центром «Мой бизнес» предприниматели могут сэкономить на этих затратах. Пройти сертификацию в центре помогли предприятиям разного профиля — от предприятий общественного питания до производственных. Работа проводилась на всей территории Приморского края, на долю бизнеса Владивостока пришлось лишь 40% услуг по сертификации. Так, бизнесу помогли подготовить документы, подтверждающие качество и происхождение продукции, получить девять сертификатов безопасности пищевой продукции (ХАССП) и сертифицировать услуги по техническому обслуживанию. В рабочем режиме центр «Мой бизнес» помогал предприятиям Приморья составить бизнес-планы, зарегистрировать товарные знаки, разработать технические решения для внедрения цифровизации и провести маркетинговые исследования. Ксения КУРДЮКОВА

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter