Энергичный ВСТО

Нефтепровод ВСТО был построен в соответствии с распоряжением правительства РФ для трубопроводной транспортировки нефти месторождений Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Изначально строительство должно было быть завершено к 2030 году, однако в связи с высокой востребованностью направления нефтепровод было решено завершить в рекордные сроки. Увеличение мощностей нефтепровода велось по двум сегментам: расширение первой очереди (ВСТО-1) - до 80 млн т/г и расширение второй очереди (ВСТО-2) - до 50 млн т/г.