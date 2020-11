Инвестиции без железных дорог – деньги на ветер

В уходящем году инвестиции в развитие Дальневосточной железной дороги выросли на треть

В уходящем году инвестиции в развитие Дальневосточной железной дороги выросли на треть Дорога наращивала свои пропускные возможности. Модернизация затронула самые разные аспекты жизни огромного хозяйства, имеющего определяющее значение для развития всего Дальнего Востока. Развитие стальной магистрали – критическое условие для дальнейшего наращивания производственного потенциала не только востока страны. Крупнейшие компании Сибири открывают рынки АТР, динамично наращивая грузовую базу для железной дороги. Россия укрепляет транзитное плечо для азиатских грузов, следующих в европейском направлении. Инвестиционная программа дороги в 2019 г. предусматривала работу на 1376 объектах, из них на 114 - в рамках проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». Комплекс мероприятий по развитию Восточного полигона ОАО «РЖД» реализует с 2013 г., первый этап проекта будет завершен в 2020 г. Объем инвестиционной программы в 2019 г. в границах ДВЖД был увеличен в 1,3 раза по сравнению с 2018 г. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, объем работ, выполненных на магистрали, на конец этого года оценивается в сумму порядка 64 млрд рублей. Реконструкция и строительство велись на 27 станциях и 18 разъездах. Среди наиболее значимых событий в 2019 году - ввод в эксплуатацию новых разъездов: Гвоздевский, Сосновый, Моховой, Тангомен. После реконструкции введены первые пусковые комплексы на станциях Тында, Смоляниново, Волочаевка II, Икура, Датта, Хуту. Важное значение для повышения эффективности дороги имеют ввод пункта техобслуживания локомотивов на станции Уссурийск, ремонтного локомотивного депо Дальневосточное, технологической линии связи на участке Биробиджан – Ленинск, устройств автоматической блокировки и диспетчерской централизации на участках Ургал – Постышево и Постышево – Комсомольск-на-Амуре. Социальные объекты уходящего года - жилые дома на станциях Смоляниново, Волочаевка II, Юктали. В октябре приемочная комиссия приняла модульные жилые дома на станциях Амгунь, Кульдур, Рязановка, Сухановка, Приморская. И самое последнее событие - в октябре 2019 г. открыт новый дом отдыха локомотивных бригад на станции Комсомольск-Сортировочный. В нем есть столовая, тренажерный зал, помещение для реабилитации работников, а также комфортные номера на 60 человек. Тоннель – победитель 2019-й уже вошел в историю целым рядом ярких событий. В июне во Владивостоке завершена модернизация железнодорожного тоннеля длиной 1380 м, которая велась с 2016 года. Расположенный в черте города на перегоне Вторая Речка – Мыс Чуркин, он имеет принципиальное значение для развития логистического потенциала краевой столицы, его портовой инфраструктуры, что и обусловило включение этого проекта в перечень первоочередных задач программы развития Восточного полигона. Началу модернизации предшествовала большая подготовительная работа, железнодорожные строители имели дело с нестандартным проектом. Новую жизнь необходимо было дать не только стратегическому сооружению, но и памятнику истории и архитектуры краевого значения. Изначально, в период 1934–1936 г.г., он строился для военных целей: маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного военного нападения. А первые его проектировки и вовсе относятся к 1914 году! Первые грузовые составы направлением морских причалов м. Чуркина по приспособленному пути тоннеля-ветерана пошли более порядка 70 лет, более 60 лет, после электрификации, - пассажирские поезда. Сегодня Владивостокский тоннель, в модернизацию которого было инвестировано более 3,5 млрд рублей, надежно обеспечивает грузовые перевозки в порты мыса Чуркин, подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов. Железнодорожникам, которые вели модернизацию Владивостокского тоннеля совместно с АО «Мосметрострой», есть чем гордиться - по итогам ежегодного международного конкурса Мировой тоннельной ассоциации этот проект занял первое место в номинации «Лучший реализованный проект года – 2019», опередив проекты из Великобритании и Сингапура. Сахалин вошел в колею В августе железнодорожники подвели итог основному этапу работы по переустройству главного хода железнодорожной магистрали острова Сахалин с узкой колеи (1067 мм) на общероссийский стандарт (1520 мм). По этому поводу на станции Южно-Сахалинск прошло торжественное мероприятие с участием начальника ДВЖД Николая МАКЛЫГИНА, заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия ПЕГОВА, губернатора островного региона Валерия ЛИМАРЕНКО. Первого сентября было открыто постоянное движение поездов по колее общероссийского стандарта. Что это означает для островного региона? Первое – исключается необходимость выполнять операции по перестановке вагонов с колеи 1520 мм на колею 1067 мм и обратно, что существенно сокращает затраты и время доставки грузов конечному потребителю. Эффективность использования железнодорожной инфраструктуры острова повышается за счет применения общесетевых технологических стандартов. Укладка нового бесстыкового пути и поставки современного подвижного состава позволяют поднять скорость движения пассажирских поездов на Сахалине до 120 км/ч, грузовых – до 90 км/ч, а также кратно увеличить массу грузовых поездов, сообщают в пресс-службе ДВЖД. Таким образом, сахалинская железная дорога практически избавилась от японского наследства. Отметим, что проект модернизации железнодорожной инфраструктуры Сахалина является одним из самых масштабных в ОАО «РЖД» и включен в «Транспортную стратегию РФ на период до 2020 года» в числе приоритетных. Общий объем предусмотренных инвестиций составляет порядка 35 млрд рублей. Проект включает в себя переустройство 865 км главных путей, а также 139 км станционных и 27 км подъездных путей, укладку 390 стрелочных переводов и реконструкцию порядка 70 искусственных сооружений (мостов, тоннелей). Компания реализует его с 2003 года. В 2019 г. работы по переустройству были выполнены практически на всем протяжение островной магистрали. Помимо этого уже переустроено более 270 стрелочных переводов, проведены работы по переносу кабельных линий СЦБ, связи, электроснабжения, велась реконструкция мостов и тоннелей, объектов локомотивного комплекса. Для координации работ, в которых были задействованы почти 1,5 тыс. человек и более 500 единиц специализированной техники, на ДВЖД был создан оперативный штаб. Под модернизированную, а, по существу, новую магистраль РЖД инвестировало значительные средства в подвижной состав. Так, пассажиров с этого года здесь возят три современных двухвагонных рельсовых автобуса РА3, изготовленных АО «Метровагонмаш». Они заменили уже давно морально и физически изношенные дизель-поезда серии японского производства. На смену магистральным тепловозам серии ТГ16, проработавшим на острове почти полвека, с материка были переданы прошедшие капитальный ремонт тепловозы серий 2М62, 2М62У и 2ТЭ10МК. Старые маневровые тепловозы серий ТГМ7 и ТГМ11 уступили место переданным с материка тепловозам серии ТЭМ18ДМ. Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, работа по обновлению и модернизации парка пассажирского подвижного состава на Сахалине не прекращается. В 2020 г. запланирована поставка еще трех рельсовых автобусов серии РА3, а также 18 инновационных пассажирских вагонов для поездов дальнего следования (10 купейных, двух купейных штабных с местами, выделенными для маломобильных групп населения, четырех вагонов СВ и двух плацкарных). На 2020 г. планируются и работы по переустройству железнодорожной инфраструктуры на участках Шахта-Сахалинская – Холмск и (по согласованию с правительством Сахалинской области) Холмск – Николайчук, общей протяженностью более 66 км. Юбилей оставил след В 2019 году широко отмечалось 45-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, главным образом - вводом новых объектов. К юбилейной дате были модернизированы станции, современный вид получили вокзалы на ключевых станциях магистрали - Тында, Нерюнгри, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре. Главный акцент – станция Тында, которая является одной из важнейших на Восточном полигоне. По существу, это столица БАМа, где сходятся грузовые и пассажирские потоки в направлении Забайкальского и Хабаровского краев, республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей. Станция связывает БАМ с Транссибом. В рамках праздничных мероприятий в эксплуатацию введена сортировочная горка на станции Тында. Сегодня возможности станции позволяют сортировать порядка 840 вагонов в сутки. Для увеличения ее перерабатывающей способности строятся дополнительные пути, укладываются новые стрелочные переводы. К 2021 году, после завершения реконструкции станции, перерабатывающая способность Тынды возрастет более чем в 2,5 раза. Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, в общем по Тындинскому территориальному управлению в 2019 г. инвестиционная программа составляет 18,4 млрд рублей. Виртуальная сцепка добавит поездов На Дальневосточной железной дороге большое внимание уделяют применению современных технологий организации движения, в том числе инновационных. Без этого невозможно обеспечить растущие потребности грузоотправителей, считают специалисты дороги. Уходящий год в этом смысле также был плодотворным. К примеру, на дороге освоили технологию интервального регулирования движения поездов с использованием так называемой виртуальной сцепки. Она разработанная Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС) и обеспечивает синхронное движение двух поездов с минимально допустимым удалением одного от другого. На локомотивы устанавливаются радиомодемы, с помощью которых по защищенному цифровому каналу передается информация, требующаяся для поддержания необходимых режимов ведения поездов, и осуществляется связь между ведущим и ведомым поездами. Как говорят специалисты ДВЖД, применение данной технологии при использовании в полном объеме, на всех нитках графика, может позволить без модернизации инфраструктуры увеличить пропускную способность участка на 15 поездов в сутки. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Николай МАКЛЫГИН, начальник ДВЖД: - Восточное направление в последние годы стало приоритетным в развитии транспортной системы страны. Все наши решения и действия должны быть нацелены на сплоченную и эффективную работу. На 2020 год перед Дальневосточной железной дорогой поставлены еще более масштабные задачи, выполнение которых – дело чести нашего многотысячного коллектива. Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

