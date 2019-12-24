Инвестиции без железных дорог – деньги на ветер

Началу модернизации предшествовала большая подготовительная работа, железнодорожные строители имели дело с нестандартным проектом. Новую жизнь необходимо было дать не только стратегическому сооружению, но и памятнику истории и архитектуры краевого значения. Изначально, в период 1934–1936 г.г., он строился для военных целей: маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного военного нападения. А первые его проектировки и вовсе относятся к 1914 году! Первые грузовые составы направлением морских причалов м. Чуркина по приспособленному пути тоннеля-ветерана пошли более порядка 70 лет, более 60 лет, после электрификации, - пассажирские поезда.