МегаФон провел первый 5G-видеозвонок за Уралом и испытал беспилотный грузовик

СДС-Уголь - отраслевой холдинг компании «Сибирский Деловой Союз» - одного из крупнейших многоотраслевых холдингов России. В зону ответственности компании входят три разреза, две шахты, три обогатительные фабрики, проектный институт и ряд сервисных предприятий с общей численностью работающих – более 8 000 человек. ХК «СДС-Уголь» обладает одними из крупнейших в Кузбассе балансовыми запасами угля коксующихся и энергетических марок – более 2 млрд тонн. За тринадцать лет компания стала одним из лидеров по объемам добычи угля в России и многие годы прочно удерживает свои позиции в списке крупнейших российских экспортеров угольной продукции.