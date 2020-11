МегаФон провел первый 5G-видеозвонок за Уралом и испытал беспилотный грузовик

МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым компании будут совместно формировать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях, внедрять цифровые технологии управления производством, обеспечивающие повышение производительности труда, уровня промышленной и экологической безопасности

Сотрудничество МегаФона и холдинга «СДС-Уголь» продолжается несколько лет. Базовые станции МегаФона уже покрывают связью территории угледобывающих предприятий ХК «СДС-Уголь»: АО «Черниговец», ООО «Шахтоуправление «Майское», АО «Салек» и ООО «Шахта Листвяжная». Надежная связь необходима для бесперебойной работы специалистов и горного оборудования. МегаФон обеспечивает инфраструктуру передачи данных для более чем 2 тысяч IoT-модулей, установленных на горно-транспортном оборудовании компании «СДС-Уголь». Вместе с автоматической системой диспетчеризации датчики отслеживают скорость, местоположение транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию событий. Это позволяет сократить затраты на транспортировку и оптимизировать бизнес-процессы. Шахта «Листвяжная» стала первой промышленной площадкой в России, где были продемонстрированы возможности беспилотного управления грузовиком. Автомобиль КАМАЗ передвигается по промышленной трассе протяженностью 1 км из точки погрузки в точку разгрузки. Движение транспорта по территории предприятия обеспечила базовая станция МегаФона. Досье газеты "Золотой Рог" МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов. СДС-Уголь - отраслевой холдинг компании «Сибирский Деловой Союз» - одного из крупнейших многоотраслевых холдингов России. В зону ответственности компании входят три разреза, две шахты, три обогатительные фабрики, проектный институт и ряд сервисных предприятий с общей численностью работающих – более 8 000 человек. ХК «СДС-Уголь» обладает одними из крупнейших в Кузбассе балансовыми запасами угля коксующихся и энергетических марок – более 2 млрд тонн. За тринадцать лет компания стала одним из лидеров по объемам добычи угля в России и многие годы прочно удерживает свои позиции в списке крупнейших российских экспортеров угольной продукции. Huawei - поставщик инновационной инфраструктуры и решений, лидер в сфере 5G – 35 операторов по всему миру построили свои коммерческие сети с использованием оборудования Huawei. Для видеозвонка на шахте «Листвяжная» была использована базовая станция на новейшей платформе 5000-серии с высоким уровнем энергоэффективности. Радиооборудование представлено активной антенной системой HAAU5213, которая поддерживает режим работы Hybrid Beamforming. Это позволяет обеспечивать более высокий уровень качества соединения для абонента, высокую скорость передачи данных, низкую задержку сигнала. Газета "Золотой рог", Владивосток.

