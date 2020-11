"Почте России" придадут ускорение

"Почта России" в 2020 году планирует запустить 15 логистических почтовых центров (ЛПЦ), в том числе в Хабаровске и Владивостоке

«Почта России» в 2020 году планирует запустить 15 логистических почтовых центров (ЛПЦ), в том числе в Хабаровске и Владивостоке В целом оператор намерен построить 38 ЛПЦ по всей России, которые позволят сократить сроки доставки посылок до 1-3 дней на большей части территории страны. Для этого осенью 2018 года «Почта России» совместно с банком ВТБ учредили компанию «Национальные логистические технологии», которая чуть более чем за два года должна создать сеть ЛПЦ. Гендиректор компании Николай ПОДГУЗОВ считает, что уже сейчас качество логистической инфраструктуры «Почты России» позволило компании сократить почти в два раза сроки доставки по более чем 8 тысячам направлений. «В крупные города теперь будем доставлять товары не более чем за 48 часов», - оптимистично заявил глава «Почты России». В октябре «Почта России» приступила к созданию доставочной платформы и намерена завершить эту работу по самым смелым прогнозам уже в следующем году. «Доставочная платформа «Почты России» предполагает возможность доступа к инфраструктуре доставки, выдачи и получения заказов в шаговой доступности, задействование системы отделений почтовой связи, партнерских пунктов выдачи заказов, почтоматов. Вся эта система будет объединена в мобильном приложении, включая опции курьерской доставки. Главным стратегическим приоритетом «Почты России» будет являться способствование росту рынка онлайн-торговли. Мы рассматриваем себя как основного инфраструктурного игрока рынка онлайн-торговли», - отметил г-н Подгузов. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

