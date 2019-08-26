FESCO запустила контейнерный поезд в Китай

Досье «Золотого Рога»: Группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO - 40 тыс. контейнеров и около 5 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Находящийся под арестом Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ДВМП, 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.