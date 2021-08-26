Марина Шемилина: «Приморье вошло в 10-ку регионов с самыми широкими мерами поддержки бизнеса»

—Как в Приморском крае обстоят дела с защитой прав предпринимателей?
— По итогам Национального рейтинга за 2020 по показателю Б1.1 «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов» Приморский край находится в лидирующей группе «А». Правительством края, лично губернатором, совместно с Уполномоченным и бизнес-объединениями ведётся постоянная системная работа по упрощению порядка и сокращению сроков получения государственных и муниципальных услуг при осуществлении предпринимательской деятельности. Хочу также напомнить, что первый региональный институт защиты прав предпринимателей в ДФО был учрежден именно в Приморском крае, и за все годы его существования мы получили огромное количество благодарностей от предпринимателей, нашу работу ежегодно отмечает Уполномоченный при Президенте РФ Борис Титов. Но, конечно, не все так гладко, как может показаться. К сожалению, есть случаи нарушения прав предпринимателей и не всегда даже мы можем помочь.
— Насколько часто к вам обращаются люди и с какими проблемами?
— Прошлый год по количеству обращений к Уполномоченному был рекордным, мы получили около 1000 обращений. О сложности прошлого года красноречиво говорит количество обращений по состоянию на 19 августа: в 2020 году- 841, в 2021 -237. Это при том, что сотрудники аппарата в апреле–мае просто не успевали даже фиксировать обращения, поступающие на горячую линию. Понятно, что большая часть обращений в прошлом году была связана с введенными ограничениями и мерами поддержки. Приморский край, кстати, по рейтингу Уполномоченного при Президенте РФ вошел в первую 10-ку субъектов с наиболее широкими мерами поддержки бизнеса в период ограничений.
Поступающие в этом году обращения касаются многих сфер. Предприниматели испытывают на себе последствия прошлогоднего падения, отсутствия роста покупательской способности населения. Проблемы испытывает сейчас лесная отрасль; до сих пор сложная ситуация на подъездах к международным пограничным пунктам пропуска; предпринимателям в сфере марикультуры ограничивают деятельность на законно предоставленных рыбоводных участках; из-за роста цен на металл и другие строительные материалы у исполнителей госконтрактов появился огромный риск их неисполнения; предприниматели, занятые в этой сфере, с большими трудностями начали летнюю оздоровительную компанию для детей; поступают жалобы на проверки, высокую налоговую нагрузку на имущество и, конечно, «вечные» земельные вопросы.
— Есть ли какая-то сфера, которой вы сейчас уделяете повышенное внимание?
— Аппарат Уполномоченного работает по всем обращениям, поступающим в наш адрес. Есть оперативно возникшие вопросы, например, привлечение к административной проверке. Я лично или юристы аппарата ходим с предпринимателями на комиссии, недавно мы получили предупреждения вместо серьезных штрафов. К примеру, одному из предпринимателей грозил штраф от 400 до 800 тысяч рублей. Стоит отметить, что законодательство не предусматривает напрямую возможность участия Уполномоченного в административном процессе и такая работа получается только благодаря нашему сотрудничеству и взаимодействию с отдельными контрольно-надзорными органами. К сожалению, получается так работать не со всеми.
Но системные проблемы не решаются в одночасье, им приходится уделять много внимания и, к сожалению, не один год. С весны мы ведем дела по восстановлению нарушенных прав предпринимателей — арендаторов земельных участков в г. Владивостоке; после отмены «электронной очереди» в июле вновь обострилась ситуация на погранпереходах и мы только на прошлой неделе по данному вопросу провели несколько встреч, мероприятий с участием Дальневосточного транспортного прокурора, находимся во взаимодействии с аппаратом Титова Б.Ю.; подготовили совместно с Ассоциацией развития детских лагерей Приморского края большой перечень предложений для Правительства края по поддержке и развитию отрасли в регионе; взаимодействуем для решения проблем, требующих внесения в законодательство с депутатами ГД от Приморского края. Вчера только встречалась с помощником Виктории Николаевой и передала перечень вопросов, по которым нам нужна ее поддержка.
— Вы не первый год занимаете эту должность, есть ли какая-то динамика в сравнении с предыдущими периодами?
— По крайней мере сейчас уже не приходится объяснять, что такое Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей и кто такой Уполномоченный.
Если серьезно, то сейчас стоит отметить работу Правительства края, его желание работать в направлении упрощения процедур для бизнеса. Ведь барьеры и нарушения прав предпринимателей наиболее часто возникают именно там, где четко не прописаны «правила игры». Очень надеемся, что с новым главой во Владивостоке изменится отношение к предпринимателям.
— Происходили ли в Приморском крае вопиющие случаи нарушения, которые вам приходилось пресекать в срочном порядке?
— Если говорить в целом по деятельности, то да, конечно. Помню, как выезжала и стояла буквально под ковшом экскаватора, не давая снести киоск. Это, конечно, единичный случай.
В прошлом году мы в срочном порядке, практически в ручном режиме в период ограничений не допустили закрытия нескольких предприятий из-за формального отношения контрольными органами того или иного бизнеса к перечню ограниченных в деятельности. Вообще, в прошлом году мы со многими контрольными органами работали «на телефоне», в подавляющем большинстве нам таким образом удавалось разрешить спорные моменты.
— Какие законодательные инициативы позволили бы существенно улучшить положение приморских бизнесменов?
— Проблемы, которые я обозначила требуют внесения изменений в нормативные акты как регионального, так и федерального уровня.
Практически все наши инициативы уже имеют формализованный характер и направлены в Правительство края, депутатам Законодательного собрания. Среди них внесение поправок в региональные законы о патенте, о налоге на имущество, о транспортном налоге, о порядке формирования схем размещения НТО. Выше я упомянула о предложениях для сферы организации летнего оздоровительного отдыха.
А в целом, предприниматели всегда говорят, что само изменение законодательства — это уже проблема. За ними просто невозможно уследить. Необходимо остановить работу «этого бешенного принтера», ведь стабильность условий, возможность планирования бизнеса — составляющие его успешного развития.
— По каким вопросам к вам можно обращаться?
— Как я уже сказала, если, по мнению предпринимателя, права нарушены или могут быть нарушены, он может обратиться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Кроме этого, в наши задачи входит и правовое просвещение в этой сфере, поэтому можно обратиться просто за консультацией. Личный прием проводим в настоящее время очно и онлайн каждую среду, записаться можно по телефону 8 242 241 20 01.
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