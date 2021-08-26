Марина Шемилина: «Приморье вошло в 10-ку регионов с самыми широкими мерами поддержки бизнеса»

Но системные проблемы не решаются в одночасье, им приходится уделять много внимания и, к сожалению, не один год. С весны мы ведем дела по восстановлению нарушенных прав предпринимателей — арендаторов земельных участков в г. Владивостоке; после отмены «электронной очереди» в июле вновь обострилась ситуация на погранпереходах и мы только на прошлой неделе по данному вопросу провели несколько встреч, мероприятий с участием Дальневосточного транспортного прокурора, находимся во взаимодействии с аппаратом Титова Б.Ю.; подготовили совместно с Ассоциацией развития детских лагерей Приморского края большой перечень предложений для Правительства края по поддержке и развитию отрасли в регионе; взаимодействуем для решения проблем, требующих внесения в законодательство с депутатами ГД от Приморского края. Вчера только встречалась с помощником Виктории Николаевой и передала перечень вопросов, по которым нам нужна ее поддержка.