В Приморье и на Дальнем Востоке предлагают зарплату выше ожиданий соискателей

Уровень заработных плат на Дальнем Востоке проанализировало АРЧК ДВ в интересах крупнейших работодателей ДФО Предприятия ведущих отраслей экономики ДФО по ряду вакансий способны предложить заработную плату выше ожиданий соискателей. Это следует из данных, собранных в новом аналитическом обзоре заработных плат по отраслям экономики ДФО, подготовленном Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в интересах резидентов ТОР, Свободного порта Владивосток и региональных инвестпроектов. Так, средняя заработная плата на предприятиях добывающей отрасли Республики Саха (Якутия) по вакансии «инженер на открытых горных работах» составляет 133 900 рублей, - в то время, как зарплатные ожидания среди профильных специалистов составляют в среднем 115 600 рублей в месяц. Ветеринарные врачи на предприятиях сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области могут рассчитывать на среднюю заработную плату в размере 81 700 рублей в месяц при ожиданиях кандидатов на заработную плату порядка 70 000 рублей. В сфере транспорта и логистики по профессии «электромеханик судовой» в Приморском крае заработная плата может составлять до 200 000 рублей в месяц, при этом средний месячный заработок по отрасли у специалистов этой профессии составляет 116 500 рублей (с учетом предложений работодателей и зарплатных ожиданий соискателей). В новом аналитическом обзоре «Рынок труда Дальнего Востока: зарплаты, тенденции и перспективы» эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке поставили перед собой цель выяснить, какой уровень заработных плат мотивирует соискателей и что предлагает корпоративный сектор Дальнего Востока своим потенциальным сотрудникам. Агентство провело анализ 30 вакансий в трёх отраслях экономики ДФО в разрезе регионов, для которых эти отрасли являются профильными: добыча полезных ископаемых (Республика Саха (Якутия), сельское хозяйство (Сахалинская область), транспорт и логистика (Приморский край). В обзоре были рассмотрены как предложения работодателей, так и зарплатные ожидания соискателей. «Недостаток информации о заработных платах специалистов различной квалификации – один из вопросов, которые приходится решать инвесторам при реализации проектов в макрорегионе, особенно на начальном этапе, - прокомментировал заместитель генерального директора АРЧК ДВ Гасан Гасанбалаев. - Исследование уровня зарплат по округу даёт возможность скорректировать существующие уровни оплаты труда на предприятии и привести их в соответствие с новыми условиями рынка, обосновать систему компенсаций и льгот, ускорить процесс подбора специалистов редкой квалификации или сотрудников из других регионов, и в целом улучшить качество проводимой кадровой политики». Он также отметил, что обзоры заработных плат и исследования регионального рынка труда являются готовыми решениями Агентства для предприятий ключевых отраслей экономики ДФО в их работе по привлечению уникальных специалистов, массовому подбору кадров и подготовке кадрового состава. «Сельское хозяйство макрорегиона сегодня динамично развивается, и у нас есть понимание, что рынок труда меняется вместе с развитием отрасли, - рассказывает Анастасия Сумарокова, специалист по подбору и адаптации персонала ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ». - Реализация наших проектов на территории Приморского края подразумевает создание свыше 1600 рабочих мест. Это инженеры, ветеринарные врачи, специалисты автоматизированных систем управления технологическим процессом, слесари КИПиА, операторы свинокомплексов, технологи, трактористы, аппаратчики, лаборанты и другие специалисты. Обзоры заработных плат от Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке позволяют нам лучше судить о картине на рынке труда в регионе. На основе собственных данных и аналитики АРЧК ДВ компания формулирует конкурентоспособные предложения для соискателей». АРЧК ДВ предлагает работодателям Дальнего Востока ряд услуг: размещение и продвижение вакансий на сайте Агентства и специализированных порталах, подбор необходимых специалистов, консультационную поддержку компаний в вопросах трудового законодательства, проведение специализированных обзоров рынка труда и заработных плат, формирование карты поиска трудовых ресурсов. Кроме того, Агентство оказывает поддержку переезжающим работникам и содействует образовательным учреждениям округа в открытии новых направлений обучения по востребованным специальностям. Журнал "Дальневосточный капитал".

