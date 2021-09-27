Приморских бизнесменов приглашают в Белоруссию. С деньгами и деловыми идеями

А конкретно — в Могилев, где пройдет инвестиционный форум «Мельница успеха». Мероприятие состоится 5 ноября, зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на официальном сайте форума — forummogilev.by.

Как ожидается, в нем примут участие делегаты из 40 стран. Официальный язык работы форума — русский. Секции мероприятия будут посвящены развитию туризма, инвестиционного и экспортного потенциала Могилевской области. Там же состоится выставка местных производителей. Отметим, Могилевская область — крупнейший промышленный, сельскохозяйственный, научный регион Беларуси. Организаторы отмечают преимущества области для ведения бизнеса: граничит с Российской Федерацией, благоприятный инвестиционный климат, стабильная социальная обстановка и высокие темпы экономического развития. В министерстве экономического развития Приморья уточнили, что наш край активно наращивает сотрудничество с Республикой Беларусь. Так, в приморских магазинах можно найти немало товаров из союзного государства, проходят ярмарки с товарами от производителей из Беларуси. Кроме того, в Михайловском районе действует дилерский центр Минского тракторного завода, который поставляет сельскохозяйственную технику по всему региону. Участие в форуме — бесплатное. Участники оплачивают проезд и проживание.

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