Приморских бизнесменов приглашают в Белоруссию. С деньгами и деловыми идеями

Приморских бизнесменов приглашают в Белоруссию. С деньгами и деловыми идеями
Приморских бизнесменов приглашают в Белоруссию. С деньгами и деловыми идеями
Сегодня, 16:40БизнесФото: 1mediainvest.ru
А конкретно — в Могилев, где пройдет инвестиционный форум «Мельница успеха». Мероприятие состоится 5 ноября, зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на официальном сайте форума — forummogilev.by.

Как ожидается, в нем примут участие делегаты из 40 стран. Официальный язык работы форума — русский. Секции мероприятия будут посвящены развитию туризма, инвестиционного и экспортного потенциала Могилевской области. Там же состоится выставка местных производителей.

Отметим, Могилевская область — крупнейший промышленный, сельскохозяйственный, научный регион Беларуси. Организаторы отмечают преимущества области для ведения бизнеса: граничит с Российской Федерацией, благоприятный инвестиционный климат, стабильная социальная обстановка и высокие темпы экономического развития.

В министерстве экономического развития Приморья уточнили, что наш край активно наращивает сотрудничество с Республикой Беларусь. Так, в приморских магазинах можно найти немало товаров из союзного государства, проходят ярмарки с товарами от производителей из Беларуси. Кроме того, в Михайловском районе действует дилерский центр Минского тракторного завода, который поставляет сельскохозяйственную технику по всему региону.

Участие в форуме — бесплатное. Участники оплачивают проезд и проживание.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ИнвестицииэкспортимпортПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы