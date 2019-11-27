Авиазавод "Прогресс" последовательно сокращает работников

Более 200 работников ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (ААК "Прогресс", входит в холдинг "Вертолеты России") будут сокращены до конца 2019 года в рамках проводимой на авиазаводе оптимизации расходов
Если на 1 января 2018 года в компании трудились 7 100 человек, то по данным на январь 2019 года - уже 5 945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4 960 работников, а к 1 июня 2020 года - до 4 792 человек.
Сокращения работников проводятся на фоне нового инвестпроекта «Прогресса». В рамках Международного аэрокосмического салона «МАКС-2019» Новикомбанк подписал соглашение о финансировании российских вертолетостроительных предприятий - ПАО «ААК «Прогресс» и ПАО «Роствертол». Средства, которые в рамках инвестпроекта получит приморский авиазавод, прежде всего будут направлены на создание условий для производства гражданского вертолета Ка-62. Общая сумма инвестиций составит 10 млрд рублей. Фото Светланы Макаренко
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2019 год.