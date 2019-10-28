Дмитрий Алексеев, совладелец ГК "ДНС": Большие растут, маленькие падают

Положительными могут быть усилия власти, направленные не дерегулирование, снятие излишних административных требований, упрощение доступа к рынкам. Но если внимательно присмотреться к тем условиям, которые есть на рынке сейчас, то со всей очевидностью можно говорить: вести деятельность все сложнее и сложнее. Мы по себе видим, что у нас все больше времени идет на то, чтобы постоянно подстраивались под часто меняющиеся нормы. НДС поменялся, нужно переделать все, онлайн-кассы сделали - опять нужно все переделать. Обязательная маркировка, внедрение системы «Платон» на транспорте - надо подстраиваться и соответствовать. А это добавляет денежных и организационных затрат. Мы можем себе это позволить, у нас есть специальные отделы, программисты, которые все сделают оперативно и профессионально, но для большинства малых и средних компаний сложность работы на рынке постоянно повышается. Их устойчивость снижается. Вот и получается - большие растут, маленькие - падают.