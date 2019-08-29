Во Владивостоке открыт "Центр морского туризма"

«Это первое предприятие, которое является точкой притяжения всех туристов, желающих посмотреть не только памятники архитектуры, которые нас окружают на суше, но и ту красоту города Владивостока, которую можно увидеть только со стороны моря, - говорит генеральный директор ООО «Акмарин» Александр Корытко. - Мы ощутили на себе все плюсы обладания статусом резидента свободного порта Владивосток. В основном это административные вопросы, решение которых проходит значительно быстрее».