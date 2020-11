Во Владивостоке открыт "Центр морского туризма"

Терминал для морских пассажирских перевозок рассчитан на обслуживание не менее 50 000 иностранных и российских туристов в год

Терминал для морских пассажирских перевозок рассчитан на обслуживание не менее 50 000 иностранных и российских туристов в год Резидент СПВ компания «Акмарин» открыла во Владивостоке современный терминал для морских пассажирских перевозок - «Центр морского туризма». Проект резидента свободного порта Владивосток реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Общий объем инвестиций составил 9,6 млн рублей, создано 20 рабочих мест. Центр морского туризма расположен на корабельной набережной города, в нем размещены кассы экскурсионных компаний, зал ожидания и кафе. Терминал рассчитан на обслуживание не менее 50 000 иностранных и российских туристов в год. Рядом с терминалом оборудован понтонный пирс, откуда каждый час суда с туристами на борту отправляются на морские прогулки. В день выполняется до 10 рейсов. «Это первое предприятие, которое является точкой притяжения всех туристов, желающих посмотреть не только памятники архитектуры, которые нас окружают на суше, но и ту красоту города Владивостока, которую можно увидеть только со стороны моря, - говорит генеральный директор ООО «Акмарин» Александр Корытко. - Мы ощутили на себе все плюсы обладания статусом резидента свободного порта Владивосток. В основном это административные вопросы, решение которых проходит значительно быстрее». На сегодняшний день, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1421. Общая стоимость заявленных проектов составляет 707 млрд рублей, их реализация позволит создать более 68,4 тысячи современных рабочих мест. Причем 143 резидента СПВ свои проекты уже запустил, вложив в экономику региона 26,3 млрд рублей и создав 6692 рабочих места. Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал"

