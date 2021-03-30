Восьмой по счёту Дальневосточный МедиаСаммит пройдёт в Приморье 10–11 июня

В Приморье в восьмой раз проведут Дальневосточный МедиаСаммит. Ежегодный форум для специалистов в сфере журналистики и PR состоится 10–11 июня в кампусе ДВФУ. Об этом стало известно на первом заседании организационного комитета мероприятия под руководством главы аппарата Губернатора и Правительства края Антона Волошко.

Фото: primorsky.ru «В прошлом году из-за борьбы с эпидемией мы были вынуждены провести седьмой Дальневосточный МедиаСаммит в режиме онлайн. Этот формат открыл много новых возможностей, однако уже очень хочется вернуться к другому, традиционному и более привычному для нас — очному. Хочется сказать большое спасибо организаторам, идейным вдохновителям, которые продолжают эту историю, поскольку она очень ценна и важна для медиасообщества Приморского края и всего Дальнего Востока. А мы, со своей стороны, готовы приложить все необходимые усилия, помогать в решении любых вопросов при реализации столь нужного мероприятия», — отметил Волошко. По словам председателя приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктора Суханова, в прошлом году организаторы МедиаСаммита зафиксировали рекорд посещаемости — на мероприятиях форума дистанционно «побывали» в общей сложности 50 тысяч человек. «В прошлом году программа форума включала 50 секций, в которых приняли участие 200 экспертов. Трансляция с мероприятий велась на официальном сайте Дальневосточного МедиаСаммита и в социальных сетях. Был зарегистрирован просто колоссальный охват — в общей сложности форум таким образом „посетили“ 50 тысяч человек. Это значимый результат. Союз журналистов России регулярно проводит мероприятия в западной части страны, и их посещают 2,5-3 тысячи человек», — сказал Суханов. В 2021 году для гостей форума планируют организовать множество дискуссионных площадок, круглых столов, тематических секций и мастер-классов. На всеобщее обсуждение могут вынести актуальные сегодня вопросы по работе с социальными сетями, в частности с TikTok, проведения мастер-классов по повышению грамотности журналистов в области законотворчества, созданию публикаций о научных достижениях, продвижению патриотических мероприятий и проектов и сохранению гармоничного межнационального и межконфессионального фона при помощи СМИ. «Один из главных вопросов, который хотелось бы поднять — работа в современном интернете, социальных сетях и мессенджерах. Также хотим обсудить с экспертами, где находится граница между цензурой и свободой слова, поговорить о „постковидной“ реальности и, как следствие, изменившейся медиасреде. Для кого-то эти изменения стали трагическими, для кого-то, наоборот, ободряющими. Отдельный блок будет посвящен пиару, успешным практикам, которые коллеги применяли в прошлом году. Сильным обещает стать блок для специалистов в области SMM, он включит мастер-классы, обмен опытом. Если раньше мы звали на него экспертов из Москвы, которые нас учили, сейчас сами задаем тренды и можем объяснить, как, зачем и на чем зарабатывать», — подчеркнул председатель приморского Союза журналистов. В программу мероприятий также войдут обсуждения важных в 2021 году событий, которые происходят в России, и в Приморье в частности. «Этот год — год выборов. Мы не могли обойти стороной столь значимый факт. Рассмотрим экономический, законодательный, информационный аспекты предстоящих мероприятий. Кроме того, важно помнить: мы отмечаем 60-летие журналистского образования на Дальнем Востоке, что также найдет отражение в программе МедиаСаммита», — сказал Виктор Суханов. Стоит отметить, что Дальневосточный МедиаСаммит — единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Главная цель мероприятия — объединение медиа-сообщества региона, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций. Участниками МедиаСаммита ежегодно становятся представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.

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