От стипендии - к трудоустройству

ООО "Транснефть – Дальний Восток" и ДВФУ готовят специалистов для нефтетранспортной отрасли

ООО «Транснефть – Дальний Восток» и ДВФУ готовят специалистов для нефтетранспортной отрасли

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter