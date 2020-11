Точечная застройка или ковровая бомбардировка?

Проекты строительной компании "Аврора-строй" ведут к взрыву общественного недовольства во Владивостоке перед выборами-2021

Проекты строительной компании «Аврора-строй» ведут к взрыву общественного недовольства во Владивостоке перед выборами-2021 Скандально известный приморский депутат Андрей ИЩЕНКО готов развернуть активное «точечное» строительство в густонаселенных районах Владивостока. На фоне срыва сроков сдачи предыдущих домов, основатель строительной компании «Аврора-строй» анонсировал старт сразу нескольких новых проектов. Однако начало строек будет означать только одно: слабость власти, которая неспособна защитить горожан от воротил, желающих сэкономить на инфраструктуре. Пока в Законодательном Собрании Приморья спускают на тормозах хамское поведение политика Ищенко, Ищенко-бизнесмену приходится отбиваться от подрядчиков и судебных приставов, которым нужны конкретные суммы, а не извинения. Однако не торопясь платить по счетам и передавать квартиры людям, вложившим деньги в строительство, в группе компаний «Аврора-строй» уже ждут денег от дольщиков будущих объектов. Дольщикам стоит подумать Созданная в 2014 году Андреем Ищенко строительная компания «Специализированный застройщик «Аврора-строй» до сих пор не ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Сафонов» на одноименной улице во Владивостоке. Выданное в конце 2016 года разрешение на строительство неоднократно продлевалось; в настоящее время срок его действия истекает 31 декабря 2019 года. Срок сдачи ЖК также не раз переносился. Изначально перерезать ленточку на новом объекте собирались в сентябре 2018 года, затем в качестве срока завершения стройки фигурировала середина текущего года. Однако по состоянию на конец октября в доме еще велись работы по монтажу внутренних коммуникаций. За последний год бизнес-структуры Андрея Ищенко выступали ответчиками сразу по нескольким делам. Например, подрядчик ЖК «Сафонов», компания «Мастерстрой-ДВ», была вынуждена в судебном порядке взыскивать 20 млн рублей долга за выполненные строительно-монтажные работы. В марте 2019 года 5-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО СК «Аврора-строй» этой суммы. А буквально неделю назад Арбитражный суд Приморского края обязал СК СЗ «Аврора-строй» выплатить 1,3 млн рублей долга и процентов ООО «Энерго-Монтаж», которое выполнило работы по подключению ЖК «Сафонов» к городским сетям электроснабжения. С еще одним партнером, ООО «Ремстрой-НТВ», компания Ищенко достигла мирового соглашения, обязавшись в рассрочку выплатить 2,5 млн рублей долга по договору субподряда до конца 2019 года. В банке данных исполнительных производств управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю содержатся данные об открытом исполнительном производстве в отношении ООО СК «Аврора-строй». Данное производство открыто в июле 2019 года. Приставам предстоит взыскать с компании Ищенко в пользу физических и юридических лиц 18,22 млн рублей, а также исполнительский сбор в размере почти 1,3 млн рублей. В настоящее время СК СЗ «Аврора-строй» является ответчиком по иску ООО «Проминстрах» о признании расчета задолженности по акту сверки. Первое заседание по делу намечено на 29 октября. Кроме того, что на официальном сайте «Проминстраха» можно найти информацию о невступлении в законную силу договоров страхования гражданской ответственности СК «Аврора-строй» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче квартир дольщикам. Договоры не вступили в законную силу из-за неисполнения «Авророй-строй» обязательств по уплате страховой премии, что является требованием федерального закона №214-фз. Добавим, что в Приморье до сих пор полностью не решена проблема обманутых дольщиков, которым застройщики когда-то сулили недорогое жилье «в районе с развитой инфраструктурой». Но, чтобы такие истории не повторялись, с 1 июля в России осуществляется переход от долевого строительства к проектному финансированию. Причем идет этот процесс не вполне гладко. На встрече представителей строительного бизнеса и банков, которая прошла в администрации Приморья в конце августа, строители сетовали на сложности с привлечением кредитных средств даже при наличии залога. Поэтому недавно озвученные Ищенко в соцсетях публичные оскорбления в адрес главы «Сбербанка» Германа ГРЕФА вряд ли будут способствовать диалогу группы компаний «Аврора-строй» с крупнейшими кредитными учреждениями России. Реновация по-авроровски Сорвав первоначальные сроки сдачи предыдущих объектов, Андрей Ищенко в своих социальных сетях недавно анонсировал планы по «точечному» строительству жилых многоэтажек на Гамарника (ЖК «Гагарин») и на Седанке (ЖК «Аврора»), а также не исключил возведения еще нескольких небольших домов на Черемуховой. Наиболее проработанным выглядит проект ЖК «Аврора», который реализует ООО «Специализированный застройщик ИСК «Аврора-строй». Согласно выписке из ЕГРН, участок на улице Глинки, 18 площадью около 1,8 тысячи кв.м находится в собственности «Авроры-строй» с июня 2018 года. 22-этажный жилой дом со встроенно-пристроенной стоянкой на 56 мест планируется начать строить в конце 2019 года и сдать зимой 2021-2022 годов. Что касается возможного строительства ЖК «Черемушки» за зданием Первомайского районного суда, то об этом проекте стало известно вскоре после того, как в конце 2017 года здесь сгорел старый двухэтажный барак. В июне 2018 года между ИСК «Аврора-строй» и администрацией Владивостока был заключен договор аренды данного участка сроком на три года. Изначально компания планировала построить на улице Черемуховой, 6а 22-этажный жилой комплекс «Гагарин». Но к лету 2019 года сменила название на менее пафосное «Черемушки», и вдвое уменьшила этажность. Умерить амбиции пришлось, в том числе, из-за того, что часть участка оказалась в 100-метровой защитной зоне памятника архитектуры – здания ЗАГСа Первомайского района (Гульбиновича, 3). Сейчас речь идет о строительстве 11-этажного дома на 90 квартир. Больше половины из них – это смарт-студии площадью от 23 до 31 кв.м. На встрече с жителями Черемуховой в августе этого года Ищенко так и не смог дать внятный ответ на вопросы о том, где будут парковаться автомобили жильцов новой «гостинки», и в какой детсад или школу пойдут их дети. При этом срок реализации проекта «Черемушек» очень сжат и истекает уже в 2021 году. Досье "Золотого Рога": По данным портала «За честный бизнес», учредителем зарегистрированного в июне 2017 года ООО «Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй» является родственник Андрея Ищенко Александр БЛУДОВ (100% в уставном капитале). Возглавляет ИСК «Аврора-строй» генеральный директор Сергей БЕЛОВ, который в 2017 году избрался депутатом Думы Владивостока по списку КПРФ. 12 февраля 2018 года ИСК «Аврора-строй» зарегистрирована в качестве резидента Свободного порта Владивосток. Альтернатива есть - Проблема точечной застройки не связана локально с Ищенко. Ее надо решать на региональном уровне со спуском на муниципальный. К примеру, через запрет на точечную застройку в целом, - рассуждает руководитель консалтингового центра «Эксперт групп» политолог Павел НАЛИВАЙКО. – Ищенко же действует в рамках своих бизнес-интересов и, если они развиваются в правовом поле, то вряд ли он думает о рейтинге. Более того, проблема точечной застройки узконаправленная и решается как привлечением дополнительного электората с округа, либо вовсе заменой округа перед выборами. Партия КПРФ, членом которой пока еще является Ищенко, регулярно проводит акции протеста против попыток «точечной» застройки в различных районах Владивостока – в том числе, на Чуркине. Ранее в 2019 году большой резонанс вызвали планы освоения застройщиками района Академгородка. А буквально на днях губернатор Приморья и глава Владивостока встречались с жителями микрорайона «Лесной квартал» на Русской, где один из застройщиков собирается втиснуть сразу три новых дома. Результатом станет пересмотр первоначального проекта с учетом мнения жителей окружающих домов. КСТАТИ Губернатор сказал и точка Добавим, что губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО неоднократно высказывался в пользу комплексной, а не точечной застройки. По его инициативе в марте 2019 года был принят краевой закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае», который расширил полномочия Корпорации развития Приморского края. КРПК будет подбирать земельные участки, находящиеся в краевой собственности, обеспечивать их необходимой инфраструктурой, решать правовые вопросы, связанные с изменением вида разрешенного использования, снимать различные ограничения. Инвестор, приобретающий такую землю на открытом аукционе, сможет в кратчайшие сроки приступить к реализации своего проекта. Повышение доступности земли для застройщиков должно поспособствовать росту объемов жилищного строительства, а за счет конкуренции может быть снижена и стоимость жилья. Таким образом, все новые проекты «Авроры-строй» идут вразрез с политикой руководителей Владивостока и Приморья, которые говорят о необходимости комплексного освоения земельных участков. Ранее, в 2018 году, ИСК «Аврора-строй» даже судилась с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края, требуя отдать под застройку сквер на Эгершельде. Этот арбитражный процесс привлек внимание федеральных СМИ, после чего подконтрольная Ищенко структура отозвала иск. Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

