Точечная застройка или ковровая бомбардировка?

Что касается возможного строительства ЖК «Черемушки» за зданием Первомайского районного суда, то об этом проекте стало известно вскоре после того, как в конце 2017 года здесь сгорел старый двухэтажный барак. В июне 2018 года между ИСК «Аврора-строй» и администрацией Владивостока был заключен договор аренды данного участка сроком на три года. Изначально компания планировала построить на улице Черемуховой, 6а 22-этажный жилой комплекс «Гагарин». Но к лету 2019 года сменила название на менее пафосное «Черемушки», и вдвое уменьшила этажность. Умерить амбиции пришлось, в том числе, из-за того, что часть участка оказалась в 100-метровой защитной зоне памятника архитектуры – здания ЗАГСа Первомайского района (Гульбиновича, 3). Сейчас речь идет о строительстве 11-этажного дома на 90 квартир. Больше половины из них – это смарт-студии площадью от 23 до 31 кв.м. На встрече с жителями Черемуховой в августе этого года Ищенко так и не смог дать внятный ответ на вопросы о том, где будут парковаться автомобили жильцов новой «гостинки», и в какой детсад или школу пойдут их дети. При этом срок реализации проекта «Черемушек» очень сжат и истекает уже в 2021 году.